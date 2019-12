Grève à partir de jeudi en France: comment s'organiser, comment se déplacer ?

Les syndicats français appellent à partir de ce 5 décembre à une mobilisation illimitée contre le projet de réforme des retraites. Le mouvement devrait toucher au premier chef les transports, SNCF, RATP… Mais aussi les fonctionnaires et les écoles.

Un site répertorie toutes les actions prévues, avec un calendrier région par région. En résumé, on peut estimer que rien ne roulera, sauf les autocars interurbains (FlixBus et BlaBlaBus), le covoiturage, les taxis Uber, les trottinettes électriques et bien sûr les vélos…

Il s’agit d’un mouvement interprofessionnel à l’appel des syndicats FO et CGT, de la plateforme Solidaires, de plusieurs syndicats de l’enseignement, des étudiants et des lycées, des syndicats de police, magistrature et avocat. Une grève qui devrait être largement suivie et pourrait se prolonger après jeudi.