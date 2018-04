Grève à la SNCF: "C'est le début du match, et pour l'instant il est incertain"

Les cheminots français entament 36 jours de grève sur le rail français à partir de ce mardi, une épreuve de force pour Emmanuel Macron. Les cheminots sont en colère, et ils comptent bien le faire savoir. Le mouvement de grève s'annonce déjà comme une belle pagaille à gérer pour les navetteurs, mais aussi pour le gouvernement et le président Emmanuel Macron. Arlette Chabot est journaliste politique, elle a dirigé la rédaction de France 2. Elle est actuellement aux commandes de "Politiquement chaud" sur LCI et était invitée sur La Première pour commenter cette actualité.

C'est le moment le plus tendu, le plus chaud socialement pour le président Macron depuis son élection ; qui a le plus à perdre dans ce bras de fer qui s'annonce?

"Ah écoutez, mais il commence ce bras de fer. Effectivement, il apparaît comme une opposition frontale entre celui qui est désigné d'un côté comme le chef de la rébellion, c'est à dire le secrétaire général de la CGT, et en face Emmanuel Macron, président de la république, et le gouvernement. C'est vrai que chacun joue gros, c'est l'avenir de la CGT qui a perdu sa place de premier syndicat et qui a échoué dans la bataille contre la modification du code du travail à l'automne dernier, et puis le président de la république qui a fait, on le sait, de la transformation de la France, l'essentiel que son action. Donc c'est le début du match, et pour l'instant il est incertain, avec un juge de paix qui sera évidemment l'opinion publique ; de quel coté vont pencher les Français, point d'interrogation".

Est-ce qu'il est possible de réformer la SNCF?

"Écoutez, je crois qu'on parle beaucoup en France, vous savez d'un précédent en 1995 notamment, où c'est vrai qu'il y avait une réforme du système des retraites qui était mélangé à d'autres réformes, et ça avait déclenché un mouvement social très important; dont le Premier ministre, Alain Juppé, avait fait les frais. D'autres réformes ont été engagées depuis, on le sait, même récemment par le gouvernement socialiste en 2014, et c'est vrai cette fois, c'est une vraie, vraie réforme qui touche à tout, c'est-à-dire le statut d'entreprise, le statut des cheminots, l'ouverture à la concurrence.

Donc c'est une réforme globale de la SNCF, qui depuis quelques mois en plus, et c'est là-dessus que s'appuie évidemment le gouvernement, pour présenter sa réforme aux Français, qui a quand même, ce service public de la SNCF, beaucoup de difficultés et beaucoup de bugs informatiques et autres. Donc, il faut effectivement faire bouger la SNCF, la préparer à l'ouverture à la concurrence voulue par l'Europe, il faut modifier, il faut changer, il faut adapter, et là c'est la méthode d'Emmanuel Macron,la possibilité ou la capacité, effectivement, dont on parlait, du président de la République, à changer ou à transformer la France qui est en jeu. On va voir s'il est beaucoup plus habile que ses prédécesseurs, qui effectivement, ont dû caler, reculer, différer les réformes souhaitées ou engagées".

Est-ce qu'on n'a pas volontairement noirci le tableau concernant cette société publique? Vu de Belgique, avec les TGV notamment, ça a l'air de plutôt bien rouler, là, en France.

"Oui alors, vous avez ce qu'il y a de meilleur c'est effectivement les TGV, c'est le Thalys, bon. Il y a eu quand même des bugs, et c'est là-dessus que s'appuie effectivement le gouvernement. Vous savez, la méthode du gouvernement, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire il y a un rapport, en l'occurrence qui a été présenté par Jean-Cyril Spinetta, qui est plutôt un patron de gauche, qui a été le patron d'Air France, et qui a conclu que la situation à la SNCF était "alarmante".

Alors ce n’est pas tout à fait vrai, mais ce n'est pas complètement faux ; il y a une dette considérable, effectivement, à la SNCF, encore une fois il y a eu des bugs ces dernières années dans des gares avec du chaos, il y a du retard de trains, il y a beaucoup de difficultés, donc ce n'est pas complètement faux. Mais en même temps, on ne va pas dire non plus que la SNCF, ça ne marche pas. Effectivement, il y a des (fleurons ?) qui sont formidables, et c'est quand même bien, et la grande, grande inquiétude, elle est surtout dans les régions avec les petites lignes, et on a vu dès le début, des élus locaux, des élus régionaux s'inquiéter de la fermeture de petites lignes qui ne seraient pas rentables.

Alors le gouvernement a mis ça de côté pour l'instant, ça sera pour plus tard, négocier avec les responsables des régions, et on se concentre sur le reste, c'est-à-dire, le statut, évidemment, des cheminots, c'est là que ça fâche, et puis, bien sûr, la modification aussi de statut de l'entreprise elle-même. Peut-être que le gouvernement a eu tort, dans un premier temps, c'est de noircir un petit peu trop le tableau pour justifier sa réforme. Non, la SNCF française, ce n'est pas une catastrophe absolue, il y a effectivement une entreprise qui marche moins bien, mais ce n’est quand même pas le chaos total".

Est-ce qu'il a encore des gros dossiers chauds sous le pied, le président Macron?

"Vous savez, le président Macron, il y a ouvert tous les chantiers. Alors le premier qu'on annonçait très difficile, encore une fois, à l'automne dernier, c'était la réforme du Code du travail, les ordonnances ; finalement elle est bien passée, pourquoi ? Parce que cette réforme avait été tellement annoncée, préparée, et justement présentée comme infaisable avec une mobilisation forte. Il n'y a pas eu une mobilisation forte, il y a eu un échec des syndicats, il y a eu un échec des forces politiques qui espéraient mobiliser les Français, mais cette réforme était encore une fois vraiment annoncée.

Là on entre, avec la réforme de la SNCF, dans des réformes qui n'ont pas été discutées pendant la campagne, même si la droite annonçait de son côté, elle, une réforme sans doute encore plus dure, et puis président Macron, ce qui le caractérise c'est que tous les chantiers sont ouverts en même temps. Il y a une réforme à la justice, il va y avoir une réforme à l'hôpital, il y a une réforme en cours sur l'accès à l'université. Bref, il ouvre tous les chantiers en même…"

L'audiovisuel public aussi également?

"L'audiovisuel public, c'est encore à venir, ça c'est à la fin de l'année, donc tout est ouvert. Donc il y a une course de vitesse, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron veut changer la France, il faut qu'il aille vite parce qu'il sait que, on le voit, il y a des mécontentements çà et là qui commencent à émerger, il ne faut pas qu'il y ait coagulation, effectivement, de ces mécontentements, et puis donc il y a la course de vitesse dans tous les domaines.

Et cette épreuve-là, à la SNCF est quand même déterminante pour juger encore une fois de la capacité, de l'habileté du président à transformer la France, et je le répète, ce qui comptera dans les quinze jours, trois semaines, c'est l'opinion publique. Est-ce qu'elle approuve cette réforme ? Est-ce qu'elle va approuver la manière dont le gouvernement la gère, ou bien, ce qu'on a vu dans le passé, elle a une indulgence, une compréhension à l'égard des grévistes. Mais franchement, une grève qui s'étale sur trois mois, pour l'instant on a plutôt le sentiment - les français, vous savez, ils adorent leurs ponts au mois de mai, ils adorent partir en weekends prolongés - ça va sérieusement leur compliquer la vie".