Greta Thunberg arrive à New York à bord du voilier zéro carbone

"Terre en vue !". C’est le message qu’a posté ce matin sur Twitter la jeune militante écologiste Greta Thunberg. Il est accompagné d’une photo où on voit, effectivement, les lumières de la côte américaine se dessinant dans la nuit. Après 14 jours de traversée, et après avoir été retardés cause de la météo, l’adolescente de 16 ans et l’équipage du Malizia II s’apprêtent à accoster.

A l’origine de cette longue traversée, il y avait la volonté de Greta Thunberg d’atteindre New York pour participer au sommet mondial sur le climat organisé par l’ONU en septembre. Elle voulait éviter de s’y rendre en avion, et a donc cherché d’autres solutions. Le skipper Pierre Casiraghi, fils de la princesse Caroline de Monaco, lui a finalement proposé d’embarquer gratuitement à bord de son voilier de course. Elle n’a jamais navigué, mais Greta Thunberg s’est lancée. Elle et son équipage sont partis le 14h août de Plymouth, en Angleterre. Accompagnée d’un cinéaste présent pour réaliser un documentaire, la jeune militante a régulièrement partagé des photos et vidéos depuis le bateau. Aujourd’hui, l’équipage à accoster à New York.