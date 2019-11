Greta Thunberg a quitté les Etats-Unis en catamaran, direction l'Europe

Greta Thunberg, âgée de 16 ans, s'est exprimée à l'ONU en septembre et a participé chaque vendredi à des manifestations de New York à Vancouver. "D'un côté, beaucoup de choses ont changé dans le bon sens, mais plusieurs mois se sont écoulés sans action véritable, sans que les gens se rendent compte de l'urgence", a-t-elle dit à l'AFP à la veille du départ.

Le bateau de 14 mètres est parti de Hampton, en Virginie sur la côte Est des Etats-Unis, et prévoit de rejoindre le Portugal, à plus de 5.500 km de distance. La traversée devrait prendre au moins deux semaines, selon Nikki Henderson.

La militante suédoise Greta Thunberg a quitté tôt mercredi les Etats-Unis à bord d'un catamaran après plus de deux mois sur le continent nord-américain, avec comme objectif l'Europe et la réunion climat de l'ONU COP 25 à Madrid début décembre, a observé un journaliste de l'AFP.

"Ce fut extrêmement instructif", dit Greta Thunberg dans un coupe-vent trop grand, à la veille d'entamer sa seconde traversée de l'Atlantique, à 16 ans. La jeune militante suédoise devenue célèbre sur six continents pour sa "grève de l'école pour le climat" va dire au revoir mercredi à l'Amérique du Nord, après 11 semaines bien remplies, et si la météo coopère. Quant à Donald Trump, elle suggère que son déni climatique a peut-être paradoxalement dopé la mobilisation climatique: "Il est tellement extrême, et dit des choses si extrêmes, que les gens se sont réveillés d'une certaine façon".

Le couple australien, Riley Whitelum, 35 ans, et Elayna Carausu, 26 ans, et leur enfant Lenny, prévoient de filmer et monter des vidéos de leur voyage une fois arrivés à bon port. Entre temps, ils posteront quelques photos sur Twitter ou Instagram.

La Vagabonde a des panneaux solaires et un générateur hydroélectrique mais également un moteur pour entrer et sortir des ports. "On essaie de ne pas utiliser le moteur, c'est le but de tout marin dans le monde", a dit Riley mardi à l'AFP. "Il n'y a rien de plus satisfaisant que de se servir du vent pour rejoindre sa prochaine destination", a abondé Elayna. Habituellement, le couple mange du poisson à bord mais a changé ses habitudes spécialement pour sa passagère. "On a décidé d'avoir un bateau vegan, pour Greta", a expliqué Elayna.