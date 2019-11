Greenpeace Brésil à propos de la marée noire: "Nous subissons de fortes pressions de la part du gouvernement"

Les côtes brésiliennes sont touchées par une gigantesque marée noire, à la suite d’un déversement massif de pétrole, dont l’origine est pour l’instant inconnue. Quelque 2.000 km de côtes ont été souillées, notamment la région d'Abrolhos, près de Bahia, sanctuaire pour les baleines à bosse et pour des formations corallines uniques au monde.

Thiago Almeida, militant pour le climat et l’énergie à Greenpeace Brésil, répond à nos questions.

- Connaissez-vous l’origine de cette fuite d'hydrocarbures ?

Thiago Almeida

Nous ne connaissons pas l’origine de cette fuite d'hydrocarbures. Le gouvernement croit avoir trouvé des indices qui désignent le pétrolier grec Bouboulina comme étant responsable. Il semblerait que le pétrole ait été produit au Venezuela. Mais l’enquête se poursuit et on ne peut pas encore tirer de conclusion à 100% sûr.

- Quelle est l’ampleur des dégâts ?

Thiago Almeida

Les impacts sont visibles et ils sont immenses, à la fois au niveau de la faune et de la flore marine. Plus de 200 plages sont touchées. On y trouve des centaines d’animaux morts ou agonisants : tortues, dauphins, oiseaux…. L’impact est aussi économique. Des centaines de milliers de personnes vivent des produits de la mer, et plus personne ne veut acheter leur marchandise qui risque d’être contaminée. Il y a aussi un impact sur la santé de la population qui vit sur le littoral, ceux qui consomment des produits de la mer ainsi que les volontaires qui tentent de nettoyer le littoral. L’ampleur des dégâts sur leur santé sera connue dans un avenir proche et il sera bien plus important qu’il ne l’est aujourd’hui.

- Les autorités brésiliennes ont attendu plus de 40 jours avant de déclencher le "Plan national d’urgence". Elles avaient pourtant détecté le 29 juillet un déversement d’hydrocarbures à plus de 700 km des côtes de l’Etat de Paraïba. Comment expliquer ce retard ?

Thiago Almeida

Les fuites d’hydrocarbures ont commencé à apparaître sur les côtes, le 30 août dernier. Et donc, oui! Le gouvernement brésilien a mis beaucoup trop de temps à agir ! Il a déclenché le Plan national d’urgence au bout de 40 jours seulement, et avec beaucoup d’incompétence : mauvaise organisation, pas de décision centralisée, une communication vis-à-vis de la population qui manque de transparente... Rien n’a été dit sur ce que la population devait faire ou ne pas faire, sur ce qu’elle risquait au niveau de la santé, si elle bénéficiera d’une aide … Le gouvernement est responsable à la fois d’une mauvaise prise en charge de cette catastrophe écologique et il est responsable du manque de protection de la population…

- Que fait Greenpeace ?

Thiago Almeida

Nous travaillons avec des volontaires qui nettoient les plages et les animaux souillés. Nous avons également documenté des témoignages sur des sites contaminés. Et nous avons mis en place une campagne de sensibilisation pour informer la population des risques qu’elle encourt. Nous impliquons dans notre démarche, de nombreuses associations locales et étatiques, et voyons avec elles, les actions à mettre en place. Nous fournissons des équipements de survie à tous ceux qui travaillent sur la plage. Nous avons mené des actions non violentes devant le bureau du président Bolsonaro, pour protester contre l’absence d’un agenda environnemental de son gouvernement.

C’était déjà le cas avec les feux de forêts en Amazonie, le gouvernement a mis beaucoup de temps avant de réagir. De plus, il a accusé les ONG d’en être responsable… A présent, avec la fuite d’hydrocarbures - c'est l’une des plus grandes menaces environnementales que connait le brésil - il agit de la même manière… Au lieu de gérer cette catastrophe à temps, au lieu de travailler dans son pays, le ministre de l’environnement était en déplacement en Europe !

- Est-ce que Greenpeace subit des pressions du gouvernement ?

Thiago Almeida

Oui, nous subissons de fortes pressions, notamment via les médias sociaux. Le ministère de l’environnement a partagé une vidéo de Greenpeace qui parlait de la fuite d’hydrocarbures et dans laquelle, le contexte a été modifié. Le commentaire nous attaquait, en disant que nous étions certainement à l’origine de cette marée noire et que c’était une stratégie pour nous, de dénoncer le gouvernement.

Mais les actions de Greenpeace sont conformes avec le droit et la Constitution. Nous investiguons et nous dénonçons les actions du gouvernement qui menacent ou qui mettent en péril l’environnement, et nous allons continuer à le faire, quelle que soit la pression exercée par le gouvernement. Le Brésil est une démocratie, nous avons une société civile très forte.

- "Le pire est à venir", a déclaré le président Jair Bolsonaro…Quel est votre réaction ?

Thiago Almeida

Oui, c’est un scénario effrayant. Nous craignons en effet que nous n’en soyons qu’au début et que l’ampleur des dégâts sera bien plus importante qu’elle ne l’est aujourd’hui. J’espère que le gouvernement prépare une réponse forte, plus adaptée à la situation, maintenant qu’il l’a annoncé… Et nous avons besoin d’une aide extérieure, car il s’agit d’une catastrophe planétaire. Le Brésil n’est pas seul concerné.