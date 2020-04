Grèce : un millier de migrants transférés de camps vers des hôtels vides

Quelque mille réfugiés vulnérables des camps surpeuplés des îles grecques ont été transférés temporairement dans des hôtels au regard des dangers inhérents à la pandémie de Covid-19. La commissaire européenne aux Affaires intérieures Ylva Johansson l'a annoncé mardi.

Les migrants sont transportés des camps de Lesbos et d'autres îles vers des hôtels vides, a écrit la politicienne suédoise sur Twitter. Elle a tenu à remercier l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, l'Organisation internationale pour les migrations, le gouvernement grec et la Commission européenne pour leurs efforts en vue de rendre cela possible. Ylva Johansson a également salué la générosité du peuple grec.

"Les valeurs de l'Union européenne en pratique, même en ces temps difficiles", a-t-elle écrit dans son tweet.

Certains migrants ont été transférés dans des hôtels vacants mardi, d'autres suivront mercredi, a ajouté un porte-parole.

Selon le ministre grec compétent, près de 10.000 migrants ont déjà fait un tel voyage lors des trois premiers mois de l'année.

En vertu de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, les migrants peuvent être renvoyés en Turquie uniquement depuis les îles.

Politiciens et ONG ont demandé à plusieurs reprises que les camps de migrants soient complètement vidés étant donné leur surpopulation et les déplorables conditions d'hygiène. Si leur capacité est officiellement estimée à 7.000 places, près de 40.000 migrants sont actuellement présents dans les camps de Lesbos, Samos, Kos, Leros et Chios.