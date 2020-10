Séisme en mer Egée: au moins 4 morts et 120 blessés en Turquie

Un puissant séisme a secoué vendredi l'ouest de la Turquie, provoquant l'effondrement de plusieurs immeubles d'habitation sous lesquels des habitants sont coincés et une montée du niveau de la mer. Il aurait fait au moins 4 morts et 120 blessés en Turquie selon une source officielle.

La secousse, qui a été ressentie jusqu'à Istanbul et Athènes, s'est produite en mer Egée, au sud-ouest d'Izmir, troisième plus grande ville de Turquie, et près de l'île grecque de Samos.

La puissance du séisme, qui s'est produit à une dizaine de kilomètres de profondeur, a été évaluée à une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter par l'Institut de géophysique américain (USGS) et 6,6 par les autorités turques.

A la recherche d'habitants sous les décombres

Le maire d'Izmir, Tunç Soyer, a indiqué à la chaîne d'information CNN-Türk avoir reçu des informations faisant état de près de 20 immeubles effondrés.

"A ce stade, nous avons reçu des informations selon lesquelles six immeubles se sont effondrés à Bornova et Bayrakli", dans la province d'Izmir, a toutefois indiqué le ministre turc de l'Intérieur Süleyman Soylu sur Twitter.

"Certains de nos concitoyens sont coincés dans les décombres", a ajouté le ministre de l'Environnement Murat Kurum.

A Bornova, les secouristes, aidés par des habitants et des policiers, tentaient de se frayer un passage dans les décombres d'un immeuble d'habitation de sept étages à l'aide de tronçonneuses, selon les images de la chaîne publique TRT.

Une chaîne humaine tentait de déblayer les ruines en se passant des morceaux de poutres ou de briques, selon ces images. Les secouristes réclamaient parfois le silence pour tenter de localiser des survivants.

Une jeune femme a été extraite des décombres d'un immeuble effondré, selon CNN-Türk. Deux autres personnes ont été sorties des ruines d'un autre bâtiment de sept étages, d'après TRT.

Mini-tsunami à Samos

Un "mini-tsunami" s'est produit sur l'île grecque de Samos en mer Egée et des dégâts matériels dans des bâtiments ont été enregistrés à la suite d'un fort séisme de 6,7 qui a frappé cette île de la mer Egée, selon la télévision publique grecque, Ert.

Le séisme enregistré au large de cette île et à proximité de la ville turque d'Izmir, qui a également été frappé par cette secousse téllurique, a provoqué l'effondrement des murs de plusieurs maisons et des inondations dans le port de Samos, selon des images diffusées par la Ert.

"C'était le chaos, nous n'avons jamais vécu cela... Pour l'instant nous n'avons pas de victimes. Certains bâtiments ont été abîmés, une église notamment", située dans le port de Karlovassi, a indiqué à Ert Giorgos Dionysiou, vice-maire de Samos.

Ressenti fortement à Samos mais aussi sur l'île de Crète ainsi qu'à Athènes, le séisme d'une durée importante "a été enregistré à 12H51 HB et son épicentre est situé à 19 kilomètres au large de Samos et à deux kilomètres de profondeur", selon un communiqué de l'Observatoire qui dans un premier temps avait évolué à 6,6 ce séisme.

Selon Sharif Mohamed, un réfugié irakien, habitant dans le camp de Vathi, "Tout le monde a eu peur et la police a appelé à s'éloigner de la mer".

La Protection civile grecque a averti via sms les habitants de Samos de rester "en plein air et loin des bâtiments", et de "s'éloigner des côtes" de l'île. L'aéroport de Samos va rester fermé jusqu'à 16h00 HB afin de vérifier qu'aucun dommage n'a été recensé selon l'agence de presse grecque ANA.

La Grèce est située sur d'importantes failles géologiques et les tremblements de terre y sont fréquents surtout en mer, le plus souvent sans faire de victime.

Le dernier séisme mortel, de magnitude 6,7, avait eu lieu sur l'île de Kos, proche de Samos dans l'archipel de Dodécannèse en mer Égée en juillet 2017, tuant deux personnes.