Grèce : remaniement gouvernemental pour mieux gérer la pandémie et les fonds de l'UE

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a légèrement remanié son gouvernement mardi, un peu plus d'un an après sa prise de fonctions, pour améliorer sa gestion de la crise sanitaire et des fonds alloués par l'Union européenne, a annoncé mardi son porte-parole. Stelios Petsas a qualifié ce remaniement, qui concerne une douzaine de personnes, d'"amélioration opérationnelle" du gouvernement.

Parmi ses objectifs: "la gestion de l'augmentation des fonds européens" et "le renforcement organisationnel" du ministère de la Santé, a ajouté le porte-parole du gouvernement, dans une allocution télévisée.

Le Premier ministre a nommé des nouveaux vice-ministres à la Santé, à la Sécurité sociale et à la Protection de l'environnement, et promu deux responsables au rang de ministres adjoints. Une douzaine de personnes au total entrent au gouvernement ou sont promues. M. Mitsotakis a notamment nommé un ministre adjoint et un secrétaire d'État chargés de superviser respectivement les fonds européens et le tourisme.

Résurgence des cas de coronavirus

La Grèce, jusqu'ici relativement épargnée par la pandémie, subit actuellement une résurgence des cas de coronavirus, avec un taux quotidien d'infections proche de celui d'avril, les responsables accusant l'affluence dans les clubs et les rassemblements divers.