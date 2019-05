Grèce: la fin du rêve européen pour la jeune génération

Pendant longtemps, les Grecs se sont sentis européens. Membre depuis 1981 et dans l’union monétaire depuis 2001, ils étaient fiers d’être un membre à part entière. Aujourd’hui ce n’est plus le cas. Après la crise et les mesures d’austérité imposées par Bruxelles à Athènes, le sentiment de rejet est palpable. C’est ce que les « Haut-parleurs », jeune chaîne rassemblant des journalistes sur Youtube, ont découvert en allant à la rencontre des jeunes.

Je t’aime, moi non plus

La jeune génération a une image négative de l’Europe, une image peu flatteuse. Alexandra a 25 ans, elle est universitaire mais n’a toujours pas trouvé de travail. Elle vit encore chez ses parents. « Je suis européenne parce que je suis née dans un pays qui fait partie de l’UE. » Mais dans son quotidien, elle le reconnaît volontiers, elle ne voit pas vraiment ce que cela signifie. « Ce que j’aimerais ressentir c’est avoir les mêmes opportunités, les mêmes possibilités dans ma vie que n’importe quelle personne des autres pays européens. »

Le rêve européen n’existe plus. La crise économique et sociale que frappe le pays depuis 10 ans n’incite pas les Grecs à aimer l’Europe. Les mesures d’austérité imposées par l’UE pour redresser les comptes d’Athènes ont eu des conséquences dramatiques sur la vie de la population locale.

Le salaire minimum a fondu comme feta au soleil. De 750 euros, on est passé à 585 euros par mois. Les retraites ont chuté de 40%, le chômage des jeunes est passé de 22% à 40%.

« Je le vois avec mes parents » explique Alexandra. « Ils travaillent beaucoup plus, leurs salaires ont baissé. Plus ils vieillissent et se rapprochent de la retraite, plus ils angoissent sur leur avenir. Ils sortent moins, ils ont moins d’activités, les courses au supermarché sont différentes ». Et d’ajouter : « J’ai 25 ans, je viens de finir mes études. En parallèle, j’ai travaillé 3 ans mais malgré cela, je n’ai pas pu m’installer toute seule et je vis encore chez mes parents alors que je n’en ai pas envie. Je travaillais 25 heures par semaine et je gagnais en moyenne 350 euros par mois, c’est peu. »