Grèce: l'Acropole d'Athènes sous la neige, perturbations dans le pays (photos)

Athènes était recouverte mardi d'un manteau neigeux, l'Acropole, le site antique emblématique de la capitale grecque, comme d'autres monuments offrant un spectacle exceptionnel pour le pays, affecté par d'importantes perturbations, selon les autorités.

Les écoles et les tribunaux sont restés fermés à Athènes et dans de nombreux départements du pays tandis que les services publics et les banques ont fonctionné au ralenti.

A Athènes, de nombreux employés n'ont pas pu arriver dans le centre-ville en raison des problèmes de circulation affectant surtout la banlieue nord et est. Certaines rues étaient recouvertes de neige, ce qui a aussi entravé la circulation des transports en commun, selon la police.