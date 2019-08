Grèce: important incendie sur l'île d'Eubée, des centaines d'habitants évacués

Grèce: important incendie sur l'île d'Eubée - 13/08/2019 Un monastère a été évacué mardi matin et trois villages étaient sur le point de l'être en raison d'un important incendie de forêt attisé par des vents violents, qui s'est déclaré à l'aube sur l'île d'Eubée, et dont les fumées âcres ont atteint Athènes, a-t-on appris auprès des autorités. L'incendie s'est déclaré peu après 03h00 du matin (00H00 GMT) en bord de route mais il s'est rapidement propagé à la végétation très dense et très sèche du centre de l'île d'Eubée, à une centaine de kilomètres au nord-est d'Athènes, sous l'effet des rafales de vent, ont indiqué les services d'incendie.