Grèce: des migrants blessés à Lesbos après des heurts avec l'extrême-droite

Plus d'une dizaine de migrants et réfugiés, surtout ressortissants afghans, ont été blessés dans la nuit de dimanche à lundi après des affrontements avec un groupe d'extrême droite sur l'île de Lesbos, a-t-on appris de source policière.

Les heurts ont commencé dimanche soir après que le groupe d'extrême droite "Mouvement patriotique" eut appelé à un rassemblement devant la place centrale de Mytilène, chef-lieu de l'île, où campaient depuis mardi dernier près de 200 Afghans avec leurs familles pour protester contre les conditions misérables de séjour sur l'île.

Malgré les efforts de la police de contrôler la situation, des bouteilles d'eau et des fusées de détresse éclairantes ont été lancées par le groupe d'extrême droite et blessé légèrement plus d'une dizaine d'Afghans qui ont dû être transférés à l'hôpital, selon les premières informations de la police.

Les affrontements ont duré toute la nuit et dégénéré en échauffourées entre extrême droite et anarchistes qui sont venus pour secourir les migrants.

La police a jeté des gaz lacrymogènes à la fois pour disperser la foule et évacuer la place où étaient les migrants qui ont été contraints de rentrer dans les centres d'accueil de l'île.