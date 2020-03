Grèce: 10.000 migrants sont restés bloqués aux frontières de l'Europe en 24h

La Grèce a annoncé ce dimanche avoir bloqué l'entrée sur son territoire de près de 10.000 migrants en 24 heures en provenance de Turquie, a-t-on appris de source gouvernementale.

De samedi matin à 06h00 (05h00 HB) à la même heure dimanche matin, "9972 entrées illégales ont été empêchées dans la région d'Evros", ont indiqué les autorités grecques dans un communiqué de presse daté du poste frontalier de Kastanies, dans le nord-est de la Grèce.

►►► Lire aussi: Grèce: des centaines de réfugiés sont bloqués à la frontière avec la Turquie

Ce samedi soir, l'ONU avait chiffré à au moins 13.000 le nombre de migrants massés le long des quelque 200 km de frontière terrestre entre la Grèce et la Turquie.

Au moins 2000 migrants supplémentaires sont arrivés ce dimanche dans la zone frontalière entre la Turquie et la Grèce, marchant à travers des champs en direction du point de passage de Pazarkule (Kastanies, côté grec), ont constaté des journalistes de l'AFP. De petits groupes de Syriens, d'Afghans et d'Irakiens notamment, dont des femmes et des enfants, affluaient, marchant en file indienne au bord d'une route, sac sur le dos ou sur la tête.

La Turquie a affirmé ce vendredi qu'elle avait ouvert ses frontières terrestres et maritimes pour laisser passer les migrants, réveillant en Europe la crainte d'une nouvelle crise migratoire semblable à celle qui a secoué le continent en 2015.