Grande-Bretagne : trois morts dans une attaque au couteau à Reading, un homme interpellé

La police britannique a indiqué samedi soir intervenir à Reading, à l'ouest de Londres, sur un "incident grave", indiquant que des personnes avaient été poignardées."Un certain nombre de personnes ont été blessées et ont été emmenées à l'hôpital", avait indiqué sur Twitter la police locale.

Jason Brock, le chef du conseil de l'arrondissement de Reading, a également lancé un appel demandant aux citoyens de se tenir à l'écart du site. La secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Priti Patel, a quant à elle déclaré qu'elle était "profondément préoccupée de prendre connaissance d'un incident à Reading". "Mes pensées vont à toutes les personnes impliquées, y compris la police et les services d'urgence présents sur les lieux", a tweeté Priti Patel. Une manifestation de Black Lives Matter a eu lieu dans le parc plus tôt samedi mais plusieurs utilisateurs de Twitter ont signalé que la manifestation avait pris fin avant l'agression au couteau.

Trois blessés et trois morts

Ce dimanche, on apprend que cette attaque dans l'ouest de Londres a fait trois morts et trois blessés graves, selon la police, qui ne considère par les faits comme étant de nature terroriste."Les faits ne sont actuellement pas considérés comme de nature terroriste", néanmoins, les enquêteurs "gardent l'esprit ouvert quant à leur motivation" et travaillent avec le renfort de la police antiterroriste, a déclaré dans un communiqué le commissaire en chef Ian Hunter, précisant qu'une enquête pour meurtre avait été ouverte. La police a également indiqué avoir arrêté un homme sur les lieux.