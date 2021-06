Grande-Bretagne : l’ancien speaker de la Chambre des communes, John Bercow, rejoint le Labour

John Bercow, l’ancien président conservateur de la Chambre des communes, a annoncé avoir rejoint le Labour.

John Bercow a gagné en visibilité lors de nombreux et houleux débats qu’il devait mener au sujet du Brexit. Son incompatibilité avec la ligne dure des Brexiters de son parti n’était pas un secret.

►►► A lire aussi : Brexit : le "speaker" de la Chambre des communes, John Bercow, tire sa révérence

En démissionnant à l’automne 2019, il avait qualifié le Brexit de plus grande erreur de politique étrangère de son pays de l’après-guerre. Il considère désormais que le parti conservateur est devenu sous Boris Johson "réactionnaire, populiste, nationaliste et parfois même xénophobe".

Il a annoncé samedi avoir rejoint il y a quelques semaines le parti travailliste.

Boris Johnson, "nul comme dirigeant"

Il s’est dit motivé à soutenir "l’égalité, la justice sociale et l’internationalisme", "ce que le parti travailliste promeut".

"J’en suis arrivé à la conclusion que ce gouvernement devait être remplacé. La réalité est que le Labour est le seul moyen d’y arriver. Il n’y a pas d’autre option crédible."

A propos de Boris Johnson, il a jugé qu’il était "doué pour les campagnes mais nul comme dirigeant" et a estimé que "de plus en plus de gens en ont marre des mensonges, marre des slogans vides de sens".