Grâce au Mondial, un retour timide du foot dans l'Est de l'Ukraine en guerre

Les prouesses de la sélection russe, qui affronte samedi la Croatie en quarts de finale, a suscité une ferveur inattendue en Russie, mais aussi dans l'Est de l'Ukraine en guerre, où les autorités séparatistes ont redonné un semblant de vie au luxueux stade de leur "capitale".

Trois semaines après le lancement du Mondial-2018 en Russie, les rebelles prorusses de Donetsk ont finalement tenu leur promesse d'ouvrir une fan-zone dans un café situé dans la Donbass Arena, stade qui faisait jadis la fierté des habitants mais qui était laissé à l'abandon depuis le déclenchement du conflit avec l'armée ukrainienne en 2014, qui a fait plus de 10.000 morts.

Aujourd'hui, cette enceinte ultramoderne inaugurée en 2009 dans cette grande ville industrielle de l'Est et fréquentée par des stars du foot il y a encore quelques années, abrite un musée, un café pour suivre les matchs et des visites guidées y sont organisées.

Décoré aux couleurs du club local, le Shakhtar, qui a dû quitter Donetsk au début de la guerre, le café du stade est équipé de plusieurs écrans qui retransmettent les matchs via la télévision russe et internet, a constaté une journaliste de l'AFP.

Couvre-feu

Le couvre-feu imposé par les séparatistes en raison des combats, qui débutait jusqu'à présent à 23H00 locales et durait toute la nuit, a été reporté à 1H00 du matin, permettant aux amateurs du ballon rond de se réunir pour suivre les matchs le soir à la télévision.

Les autorités séparatistes ont justifié cette décision par la "stabilisation de la situation" sur le front, où règne un cessez-le-feu précaire depuis la signature d'accords de paix en 2015.

"Toutes les tables sont réservées pour Russie-Croatie ce soir. Le retardement du couvre-feu permet aux gens de passer du bon temps ensemble", se réjouit Ioulia, la responsable de 27 ans du café de la Donbass Arena.

"Je crois que c'est naturel de voir les habitants soutenir la sélection russe. Ils nous ont gâtés et sont déjà en quarts de finale. J'espère qu'ils vont se qualifier pour les demi finales", exulte Sergueï Serdiouk, un visiteur du stade qui se réjouit du relatif retour à la vie de cette enceinte qui faisait autrefois la renommée sportive de Donetsk.

"C'est comme dans un rêve"

"C'est comme dans un rêve: on avait quelque chose dans le passé, et on le voit de nouveau. J'ai un sentiment de déjà vu", plaisante-t-il.

La Donbass Arena de Donetsk avait accueilli des matches de l'Euro-2012 co-organisé par l'Ukraine et accueilli sur sa pelouse luxueuse des stars du football comme Cristiano Ronaldo, Andrés Iniesta et Xavi Hernandez.

Endommagé pendant les combats qui ont secoué cette grande ville industrielle, le stade avait dû fermer ses portes et avait vu ses joueurs migrer vers Kiev.

Après le départ des joueurs, le président du club du Shakhtar, l'oligarque ukrainien Rinat Akhmetov, a d'abord cherché à garder le contrôle du stade et s'est évertué à organiser la distribution d'aide humanitaire aux habitants de la ville, touchés par de violents bombardements et les privations.

Rinat Akhmetov a dépensé quelque 350 millions d'euros pour faire construire la Donbass Arena et avait embauché les architectes qui avaient travaillé sur les projets du stade Allianz Arena du Bayern Munich et du gigantesque stade national de Pékin.

Le stade et d'autres biens de l'oligarque ont finalement été saisis par les séparatistes, accusés par Kiev et les Occidentaux d'être soutenus militairement par la Russie, ce que Moscou dément.

Si les rebelles prorusses entendent relancer le stade, la timide tentative liée au Mondial pourrait ne pas durer et l'enceinte, avec sa pelouse déjà partiellement jaunie et un éclairage qui ne fonctionne plus, risque de rester un témoignage supplémentaire de la ruine provoquée par le conflit ukrainien.