GPS, QR Code, formation des pharmaciens: le Japon prend des mesures pour protéger ses seniors séniles

Au Japon comme partout ailleurs, les seniors vivent de plus en plus vieux, grâce à l'allongement de l'espérance de vie. Et cela commence à poser des problèmes, dans ce pays où les personnes âgées constituent 28% de la population – record mondial.

Les autorités cherchent des solutions à ce qui est parfois le pendant de la longévité: la sénilité. 15.000 seniors y disparaissent dans la nature chaque année – soit 40 chaque jour!

Des seniors, qui sont 5 millions au Japon au total, qui n'ont plus toute leur tête, qui vont faire un tour puis qui, désorientés, se perdent.

Dans 9 cas sur 10 on les retrouve, mais, chaque année, plus de 500 sont découverts morts ou portés disparus. Donc, de plus en plus souvent, on équipe les Japonais très âgés d'un GPS qui les géolocalise en temps réel. Ou d'un émetteur Bluetooth qui les rend détectables par les gens qu'ils croisent et qui ont téléchargé une application sur leur smartphone. Ou alors, d'une petite étiquette avec un QR Code permettant d'identifier ces petits vieux égarés.

Un réseau de pharmacies référentes vient aussi d'être créé, avec des pharmaciens formés à la détection précoce de la sénilité. Et on a pris des mesures en matière de sécurité routière. Car on estime que 150.000 automobilistes âgés souffrent de troubles cognitifs.

Ici, un accident de la route mortel sur quatre est causé par les seniors. Statistiquement, ils sont plus dangereux que les jeunes conducteurs.

Donc, désormais, des examens médicaux sont imposés aux automobilistes âgés. Avec retrait du permis de conduire à la clé, si des signes de sénilité sont diagnostiqués....