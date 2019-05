Google arrête de fournir Huawei : 5 questions pour comprendre les enjeux de ce « séisme »

C’est une annonce qui a fait l’effet d’un tremblement de terre dans le monde des télécommunications. Plusieurs géants mondiaux du secteur des télécommunications et des technologies numériques, dont Google et son système d’exploitation Android, tournent le dos au géant chinois du smartphone Huawei, numéro deux mondial du secteur.

« On a affaire très clairement à un séisme car c’est une remise en questions fondamentale de la chaîne de valeurs de cette industrie » explique Nicolas van Zeebroeck, professeur d’Economie et de Stratégie numérique à la Solvay Brussels School of Economics and Management.

Quelle est la nature de l’annonce qui a été faite aujourd’hui ?

« Google dit que dès à présent il ne fournira plus de logiciel et de service technique à Huawei au-delà de ce qui est disponible publiquement (open source), soit la version la plus élémentaire du système Android. A côté de ça les fournisseurs de composants de téléphones mobiles, comme Intel, Qualcomm, Broadcom aux Etats-Unis et ST Microelectronics ou Infineon en Europe, annoncent qu’elles cessent de fournir, au moins provisoirement, Huawei en technologie. C’est une très grosse annonce pour Huawei car une partie importante de ses fournisseurs lui tournent le dos ».

Quand Google arrête de fournir ses services à Huawei, quelles sont les conséquences ?

« On a affaire très clairement à un séisme car c’est une remise en questions fondamentale de la chaîne de valeurs de cette industrie. L’industrie des télécommunications et des produits numériques est probablement la plus complexe au monde car elle est caractérisée par un énorme degré d’interdépendance entre les fournisseurs. C’est un mélange de compétition et de coopération. Ici, c’est un coup d’arrêt sur un élément important de la chaîne de valeurs. On voit le flux s’interrompre de l’Occident vers Huawei mais ce flux n’est pas à sens unique au départ. Huawei possède aussi de la technologie critique qui est utilisée en Occident, notamment des brevets en nombre important et donc il y a beaucoup de technologie auxquelles l’Occident, par ricochet, peut aussi perdre accès. Il y a donc une rupture très importante dans ce flux. Il faudra du temps pour mesurer toutes les répercussions à long terme de cette décision ».

Qui gagne, qui perd dans cette guerre commerciale ?

« Pour Huawei, c’est une mauvaise nouvelle car l’entreprise perd l’accès à une technologie essentielle pour faire tourner les téléphones. Ce n’est pas non plus une bonne nouvelle pour les fournisseurs occidentaux car ils perdent un gros client. Les entreprises européennes concernées, par exemple, ont vu leur cours de Bourse plonger à l’ouverture des marchés suite à ces annonces. Au niveau des entreprises, à court terme, personne n’est gagnant. La crainte numéro un serait de voir Huawei se tourner vers des fournisseurs asiatiques ou développer de plus en plus des technologies alternatives. La version de base d’Android existe en open source, rien n’empêche l’entreprise Huawei de reprendre cette technologie et de renvelopper les couches de services de Google auxquels elle n’a désormais plus accès. A moyen terme, il est bien possible que cela encourage Huawei a développer de la technologie propre pour ne plus devoir dépendre de la technologie occidentale ».

Pour ceux qui possèdent un smartphone Huawei, ça change quoi ?

« Les prochaines générations de téléphone Huawei ne seront plus équipées de cette technologie, en tout cas jusqu’à nouvel ordre. En théorie, les entreprises concernées sont plutôt rassurantes et expliquent que cela ne change rien pour les possesseurs de smartphone Huawei existants. Normalement, à court terme, les appareils existants devraient toujours recevoir les mises à jour critiques de Google. Dans le futur, pour les nouveaux produits Huawei, c’est beaucoup moins évident ».