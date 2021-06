Goma : la population évacuée sans aucune aide des autorités et victime de rackets par des policiers et militaires

Une situation que dénoncent aujourd’hui plusieurs organisations de la société civile, comme Lucha, une organisation apolitique et non violente qui représente la jeunesse de Goma. Benoît Feyt, notre journaliste envoyé spécial, a rencontré Ghislain Muhiwa, un militant de Luch.

Aujourd’hui, le volcan semble s’apaiser et les habitants reviennent petit à petit dans les quartiers. Mais toujours, avec ce sentiment d’avoir été abandonné par les autorités : 400.000 personnes ont reçu l’ordre de quitter la ville en urgence et ils n’ont bénéficié d’aucun accompagnement pour les aider à se réfugier en zone sûre.

Des déplacés, qui ont fui Goma. © AFP or licensors

"Si vous demandez aux gens d’évacuer, il faut leur donner des moyens de transport, critique-t-il. Au-delà de ça, il y a des personnes handicapées et des personnes qui sont malades. Comment vous faites ? Quel est le plan pour toutes ces personnes ?

Rien n’a été dit et on a remarqué également que ceux qui ont eu les moyens de sortir de la ville sont arrivés à destination et il n’y avait aucun site aménagé pour ça.

Et même dans les endroits où ils se sont reposés, il n’y avait pas d’eau, il n’y avait pas de toilettes et ça accroît déjà les risques de maladies. On a par exemple déjà confirmé qu’il y a eu 13 cas de choléra, et ça, c’est déjà grave. Donc, on voit que la situation est la plus grave simplement parce que l’État n’a pas pris de mesures sérieuses pour gérer la crise".

Certains habitants de Goma ont même subi des pressions des forces de l’ordre sur ce chemin de l’exil, ce que l’on appelle communément au Congo "des tracasseries", ce qui est en fait un euphémisme pour parler du racket exercé régulièrement par les policiers et les militaires sur la population civile.

Il semblerait que ces "tracasseries" se sont encore répétées sur la route de l’exil des évacués de Goma.