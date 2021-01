Glissement de terrain en Norvège : un nouveau bilan fait état de cinq morts

Sujet JT du 30 décembre :

Ce samedi, un quatrième corps avait été retrouvé dans les décombres provoqués par le glissement de terrain en Norvège, portant à quatre le nombre de morts, ont annoncé samedi les autorités qui poursuivaient pendant la nuit leurs opérations pour retrouver six disparus.

L’opération se poursuivait pendant la nuit, plus de trois jours après l’impressionnant glissement de terrain dans la localité d’Ask dans la municipalité de Gjerdrum, au nord-est d’Olso, qui a fait, en outre, 10 blessés dont un grave.

Les secours estiment encore pouvoir trouver des survivants dans des poches d’air dans les bâtiments encore partiellement intacts. La brigade canine a signalé différents endroits dans la zone où les sauveteurs vont travailler. Un des chiens qui participent à l’opération a été blessé lors des fouilles.

Des enfants parmi les disparus

La police, qui dévoile les informations au fur et à mesure que la situation évolue, avait publié vendredi une liste avec le nom des 10 personnes disparues, deux enfants de 2 et 13 ans et huit adultes. Elle a annoncé samedi l’identité de la personne retrouvée la veille. Il s’agit d’un homme de 31 ans, Eirik Grønolen.

A Ask, la terre a glissé tôt le 30 décembre, entraînant l’évacuation d’un millier de personnes qui ne peuvent retourner chez eux car le terrain reste instable. Il s’est encore effrité dans la nuit de vendredi à samed