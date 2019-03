Gilles le Suisse à Londres : à la rencontre des No Brexit

Tous les sujets de sa gracieuse majesté ne sont pas des partisans du divorce avec l’Union européenne. Ils sont d’ailleurs nombreux à redouter la séparation et ses conséquences. Comme pour les gilets jaunes ou le mouvement des jeunes pour le climat, des Britanniques se mobilisent pour tenter de faire les choses. Et en Grande-Bretagne, on n’a pas peur du ridicule ni de la mise en scène. Gilles l’a immédiatement compris.

Super girl Europe

On la voit de loin. Avec ses cheveux blonds décolorés et sa mèche bleue sur le front. Madeleina Kay et sa chienne Alba sont des Européennes convaincues ! A tel point que cette jeune activiste a décidé de se consacrer entièrement à la cause. Elle s’est même créer un personnage de superhéros bien à elle : « Super girl Europe ». Elle l’explique simplement, pour elle, le Brexit est un désastre. « La Grande-Bretagne a besoin d’être sauvée ! Qui peut venir à sa rescousse ? Une super-héroïne bien sûr », explique-t-elle tout sourire.

Régulièrement, elle va manifester. Une préparation s’impose. Madeleina se maquille aux couleurs de l’Europe. Même sa chienne doit y passer. Elle porte une création-maison bleue à étoiles, évidemment ! « Ça signifie que les animaux aiment l’Europe. C’est joli. »