Gilles de Kerchove, Monsieur antiterrorisme de l’Union européenne : "Notre vulnérabilité a diminué"

Les attentats du 11 septembre 2001 ont forcé les États à repenser entièrement leur sécurité, d’autant que l’Europe a, elle aussi, été frappée, à plusieurs reprises, par le terrorisme jihadiste. En 2004, l’Union européenne a décidé de se doter d’un coordinateur pour la lutte contre le terrorisme. Le Belge Gilles de Kerchove a été nommé à ce poste en 2007 et l’a assumé jusqu’au 31 août dernier. Il nous livre le bilan de ses 14 années de lutte contre le terrorisme au niveau européen.

Dans les années qui ont suivi le 11 septembre 2001, plusieurs attentats de grande ampleur ont été commis sur le sol européen, à Madrid en 2004, à Paris en 2015, à Bruxelles en 2016. Ces attaques pourraient-elles encore se produire aujourd’hui dans l’Union Européenne ?

Gilles de Kerchove : "Je ne le pense pas, pour deux raisons. D’abord, Daech est fortement dégradé : il n’a plus la capacité de projeter des tueurs comme il l’a fait lors des attentats de Paris ou de Bruxelles. Ensuite, si la menace reste effectivement élevée, notre vulnérabilité a, elle, diminué grâce à l’action de l’Union européenne, de la communauté internationale et des États membres. Si vous considérez que le risque est une équation qui combine la menace et la vulnérabilité, la menace reste élevée, mais la vulnérabilité a diminué."

Le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan constitue-t-il une menace pour notre sécurité ?

Gilles de Kerchove : "Je ne crois pas qu’il y ait un risque immédiat. On a un peu de temps pour se préparer à affronter quelques défis.

Le premier, c’est le risque d’infiltration, notamment de talibans, de terroristes qui se cacheraient dans des flots migratoires. Jusqu’à présent, on n’a pas encore vu un mouvement de migration massive, comme celui que l’on a connu avec la crise syrienne. Mais il faut renforcer les contrôles aux frontières extérieures.

Deuxième risque : celui du sanctuaire. Il y a une possibilité que les talibans maintiennent leurs relations avec al-Qaïda et lui permette de rétablir sa capacité de nuire. C’est le scénario le plus probable. Dans l’immédiat, les talibans veulent être reconnus par la communauté internationale : ils en ont besoin, entre autres pour des raisons budgétaires. Ils vont demander à al-Qaïda de ne pas planifier d’attentats dans un avenir proche. Mais l’organisation pourra se restructurer, reprendre en mains ses filiales, reconstituer son réseau et donc sa capacité de nuisance, notamment dans le Sahel.

Troisième risque, à court terme : la victoire des talibans a rendu euphoriques tous les groupes djihadistes ou islamistes extrémistes, parce qu’on a battu le grand Satan. Ça envoie un message très encourageant à tous ces mouvements.

Le quatrième risque concerne le crime organisé. On sait que les talibans se financent à 60-70% par le trafic de drogue. Il y a aussi les armes que les Américains ont laissées sur place : ils pourraient les vendre ou les envoyer aux franchises d’al-Qaïda dans le Sahel. Le matériel qui me préoccupe le plus, ce sont les jumelles de vision nocturne : 16.000 ont été abandonnées par les Américains. Imaginez que l’on en retrouve 2 ou 3000 dans le Sahel. Ce serait catastrophique. Il y a aussi les antiquités. On a vu que Daech en détruisait en Syrie et en Irak, à des fins de propagande. Mais en réalité, ils en vendent beaucoup sur le marché noir.

J’ai fait des propositions pour éviter que ces quatre scénarios ne se matérialisent."

L’Union européenne est-elle bien outillée pour faire face à ces défis ? Ne faut-il pas renforcer Europol, l’agence européenne de coopération policière pour en faire un FBI européen ?

Gilles de Kerchove : "Ça dépend ce qu’on a en tête quand on parle d’un FBI européen. S’il s’agit d’une capacité d’arrêter les gens en rue, ce n’est pas souhaitable. Notre système basé sur les polices nationales marche bien. En revanche, il faut continuer à intégrer Europol sur des métiers précis. Je pense aux enquêtes sur le darkweb, sur la capacité de déchiffrement, de téléphones cryptés par exemple. Sur les nouvelles technologies, j’ai beaucoup poussé pour que l’on crée un centre d’excellence, où l’on rassemble les meilleurs cerveaux européens en matière d’intelligence artificielle, de chaîne de blocs, d’ordinateurs quantiques, de réalité virtuelle… La question qui reste sensible, c’est la relation entre les services de renseignements nationaux et Europol. Beaucoup de ponts devraient encore être construits entre ces communautés."

Pour contrer le terrorisme, l’Union européenne ne devrait-elle pas aussi renforcer sa politique de défense ? On a vu dans la crise afghane, à quel point l’Europe est encore dépendante des Etats-Unis militairement.

Gilles de Kerchove : "J’en suis partisan. Un expert américain nous mettait en garde récemment : il y a un mouvement continu de retrait des États-Unis. Ce mouvement a commencé avec le président Obama, il s’est amplifié de manière caricaturale avec le président Trump, et il se poursuit avec le président Biden. Nous n’avons pas le choix : nous devons créer une capacité européenne de défense et aller plus loin dans le domaine de la sécurité intérieure.

Cela dit, j’ai lutté contre le concept de "guerre contre le terrorisme". Il a conduit aux vols secrets de la CIA, à Guantanamo, à la torture. Ce n’est pas notre approche. En revanche, il faut une capacité de projection, notamment dans le Sahel, comme on l’a fait en Irak et en Syrie. Certaines franchises de Daech et d’al Qaïda deviennent tellement puissantes territorialement qu’il faut une réponse militaire pour les détruire. Mais l’essentiel de la lutte se fait avec une approche de renseignement et de police."