Gilets jaunes: une femme tuée, une centaine de blessés, 282.000 manifestants en France

Les "gilets jaunes" se rassemblaient samedi matin à travers le pays pour tenter de bloquer routes et points stratégiques lors d'une "mobilisation générale" citoyenne inédite contre la hausse des prix des carburants.

Le mouvement des "gilets jaunes" a donné lieu à plus de 2000 rassemblements à travers la France, avec quelque 282.000 manifestants, et plus de 106 blessés dont 5 gravement a déclaré samedi en fin d'après-midi le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Le ministre a également annoncé que 52 interpellations et 38 garde à vue.

Une manifestante est décédée samedi matin en Savoie sur un barrage organisé par les "gilets jaunes" et non déclaré après avoir été heurtée par une voiture dont la conductrice a été prise de panique, a-t-il ajouté.

La conductrice qui emmenait sa fille chez le médecin a été prise de panique quand les manifestants se sont mis à taper sur sa voiture et a foncé sur eux, percutant une femme, a précisé le ministre. En état de choc, elle a été placée en garde à vue.