"Gilets jaunes": un manifestant a eu une main arrachée lors d'incidents devant l'Assemblée à Paris

La victime est "un photographe 'gilet jaune'" qui "prenait des photos des gens en train de pousser les palissades de l'Assemblée nationale" à la mi-journée, a rapporté cet homme de 21 ans, dont l'AFP a pu visionner les images.

Il a reçu une grenade de désencerclement au niveau de son mollet

"Quand les flics ont voulu disperser les gens, il a reçu une grenade de désencerclement au niveau de son mollet, il a voulu mettre un coup de main dedans pour ne pas qu'elle explose vers sa jambe et elle a pété quand il l'a touchée", a-t-il affirmé. "On l'a mis sur le côté, on a appelé les street-medics, c'était pas beau: il hurlait de douleur, il n'avait plus aucun doigt, il n'avait plus grand-chose au-dessus du poignet".

La préfecture de police a confirmé qu'un "manifestant blessé à la main" a été pris en charge par les pompiers, sans plus de précisions.

De même source, peu avant 14H00, dix personnes avaient été interpellées.

Vers 13H00, la situation avait commencé à se tendre autour de ce cortège parti des Champs-Elysées pour rallier le Champ-de-Mars, au pied de la Tour Eiffel.

À hauteur de l'Assemblée nationale, des manifestants avaient uriné sur les grilles d'enceinte et tenté d'enfoncer les palissades qui protègent l'entrée de l'Assemblée.

Des tirs de grenades lacrymogènes ont répondu à des jets de projectiles au-dessus de ces palissades, et les manifestants ont été immobilisés sur le pont de la Concorde, avant que le cortège puisse repartir sur le boulevard Saint-Germain. Quelques abribus ont été cassés sur le passage du cortège.