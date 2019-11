Gilets jaunes: un journaliste atteint au visage par une grenade à Paris, le vrai du faux

Alors que les Gilets Jaunes étaient de sortie ce samedi à l'occasion du premier anniversaire de la mobilisation , une vidéo est devenue très rapidement virale. On y voit un homme, vêtu de noir de la tête au pied et harnaché d'un gilet de protection sur lequel apparaît distinctement 5 lettres, "Press". Au sol, le visage en sang, son casque de protection perforé, l'homme est très rapidement secouru par des streets medics, ces manifestants qui s'efforcent de venir en aide aux blessés lors des manifestations.

Il s'appelle Julien, se présente comme journaliste, et son visage tuméfié a été largement relayé sur les réseaux sociaux. Hospitalisé, l'homme aurait été atteint par une grenade lacrymogène et ne devrait son salut qu'à son casque de protection. Reste cette question, pour qui travaille ce journaliste ? Alors qu'en France, aucun média "traditionnel" ne relaie cette affaire.

Au fil des comptes Twitter et Facebook apparentés au mouvement des Gilets Jaunes, on finit par apprendre que Julien a été admis dans un hôpital parisien. L'information est relayée par le "Le Média Indépendant", qui ne serait autre que son employeur. Émanation des Gilets Jaunes, ce pure player se revendique "100% Indépendant, 100% Reporter 100% Brut Sans tabou, sans filtres et sans censures". Dans une vidéo déjà visionnée plus de 36.000 fois sur Facebook, l'un des membres de ce média donne des nouvelles de Julien.