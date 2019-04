Gilets Jaunes: nouvelles tensions et dégradations lors du 23e samedi de mobilisation en France

Les gilets jaunes sont de retour dans les rues en France pour un 23e samedi consécutif de contestation et un nouvel ultimatum lancé au président. La pression s'accentue sur les épaules d'Emmanuel Macron, dont l'annonce de nouvelles mesures à été reportée suite à l'incendie à Notre-Dame. Le président à donné un nouveau rendez-vous aux Français jeudi à 18h pour présenter ses réponses au grand débat, déjà en bonne partie dévoilées par les médias.

"Les Gilets Jaunes attendaient des réponses que l’incendie de Notre-Dame de Paris a soudainement éteintes. Pourtant, les fuites du discours présidentiel laissent à penser que nous n’allons toujours pas être entendus", pouvait-on lire sur la page Facebook annonçant "l'Acte 23 Ultimatum 2" en réponse au premier qui avait donné lieu le 16 mars à des scènes de saccages et de pillages sur les Champs-Elysées,

Samedi dernier, les manifestations des gilets jaunes avaient rassemblé 31.000 personnes, dont 5.000 à Paris, selon les chiffres officiels régulièrement contestés. Pour cette nouvelle journée de mobilisation, les autorités craignaient que de nombreux "Black Blocs", des casseurs issus de la gauche radicale, se joignent aux manifestations.

Journée complexe

Pour leur acte 23, les manifestants se sont principalement donné rendez-vous dans la capitale mais aussi dans d'autres en région. Comme lors des récentes semaines, les autorités ont également interdit aux manifestations des lieux emblématiques de plusieurs villes par crainte des débordements.

Les "casseurs se sont à nouveau donné rendez-vous dans certaines villes de France, à Toulouse, à Montpellier, à Bordeaux et en particulier à Paris", avait affirmé vendredi le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. "A nouveau la menace est sérieuse", avait-il rajouté.

Plus de 60.000 policiers ont été déployés dans toute la France pour faire face aux violences. A Paris, 20 compagnies de CRS et 36 escadrons de gendarmerie mobile ont été mobilisés, soit 56 compagnies de forces mobiles, contre seulement 12 samedi dernier. Au total, 5 000 policiers et gendarmes se sont déployés dans la capitale, sans compter les effectifs de la préfecture de Paris. Un dispositif considérable en ce samedi de manifestation.

Tensions palpables

Quatre défilés étaient prévus à Paris. Deux avaient été autorisés et deux autres ont été interdits. A Paris, quelques milliers de gilets jaunes se sont regroupés à Bercy d'où une manifestation autorisée est partie vers 12h30 à destination de la place de la République. De nombreux manifestants avaient fait le déplacement de nombreuses régions, preuve que la capitale était bien le lieu de rassemblement principal.

Aucun débordement n'était signalé en fin de matinée. La préfecture de police de Paris a d'abord annoncé que les forces de l'ordre avaient procédé à 70 interpellations en début de la journée, principalement pour port de matériel offensif.

Une seconde manifestation autorisée a débuté en début d'après-midi, en partant de la Basilique de Saint-Denis pour arriver au quai Saint-Bernard, sur la rive gauche de la Seine. Celle-ci se déroulait plus calmement que le cortège parisien qui a fini par dégénérer.

Ce n'est qu'aux environs de 14h que la tension est montée. Quelques barricades, une voiture et des poubelles ont été enflammées lors du passage du cortège, feux rapidement éteints par les services de pompiers. La police a également a chargé à plusieurs reprises et lancé quelques gaz lacrymogènes sur le boulevard Richard-Lenoir dans le 11e arrondissement, empêchant les manifestants d'atteindre la place de la République et les obligeant à prendre des rues transversales.

A 13h30, 126 interpellations ont été recensées et 11.062 contrôles préventifs effectués. Cinquante-six personnes étaient placées en garde à vue à la mi-journée, selon le parquet de Paris.

Des dégradations ont été constatées avec des véhicules et du mobilier urbain à nouveau en feu. Les pompiers de Paris, déjà mis à rude épreuve cette semaine, ont du intervenir dans de nombreuses rues du centre.