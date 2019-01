Gilets jaunes: "Tout ce qui se passe ici, c'est politique", juge Eric Drouet à sa sortie de garde à vue

"Tout ce qui se passe ici, c'est politique": Éric Drouet, figure médiatique des "gilets jaunes", a estimé jeudi que son arrestation relevait du "jamais vu", à sa sortie de garde à vue, après avoir été interpellé mercredi soir près des Champs-Elysées.

"Tout ce qui se passe ici, c'est politique, la façon dont c'est fait, c'est politique. Même eux (les policiers, ndlr) n'ont pas l'habitude que ça se déroule comme ça, qu'il y ait des haut gradés qui assistent à l'audition, qui posent eux-mêmes les questions, c'est du jamais vu", a déclaré Éric Drouet à des journalistes à sa sortie du commissariat parisien où il était entendu depuis son arrestation.

Arrêté "arbitrairement"

Figure médiatique et controversée des "gilets jaunes", Eric Drouet a été interpellé mercredi soir près des Champs-Elysées à Paris et placé en garde à vue pour organisation d'une manifestation sans déclaration préalable.

Il "a une nouvelle fois été arrêté arbitrairement et placé en garde à vue à la demande de la Préfecture de police de Paris et sans que le parquet de Paris, décidément bien docile et accommodant, n'émette aucune objection ou joue son rôle de contrôle des gardes à vue", a écrit Me Kheops Lara dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux dans la nuit de mercredi à jeudi.

Selon une source policière, Eric Drouet, un des initiateurs de la première mobilisation nationale des "gilets jaunes" le 17 novembre, a été arrêté alors qu'il se dirigeait vers les Champs-Elysées où il avait appelé d'autres sympathisants à se rassembler.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, ce chauffeur routier pour lequel le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a dit sa "fascination" avait appelé dans une vidéo sur Facebook à mener une "action" sur la célèbre artère parisienne.

"Ce soir, on va pas faire une grosse action mais on veut choquer l'opinion publique. Je sais pas s'il y en aura qui seront avec nous sur les 'Champs'(...) On va tous y aller sans gilets", disait-il.

Des gilets jaunes sans gilets

Vers 19H, quelques dizaines de personnes s'étaient rassemblées devant le McDonalds des Champs-Elysées, à proximité de l'Arc de triomphe, et attendaient Eric Drouet, sans toutefois avoir enfilé leurs gilets, a constaté une journaliste de l'AFP.

Le 22 décembre, Eric Drouet avait déjà été arrêté lors de l'Acte VI des manifestations à Paris pour "port d'arme prohibé" - un bâton - et sera jugé le 5 juin en correctionnelle.

Il avait également suscité une controverse en appelant sur BFMTV à "rentrer" dans l'Elysée. S'il s'en est ensuite défendu, sa déclaration a sur le coup semblé appeler au renversement des institutions, ce qui lui a valu une audition par la police.