Gilets Jaunes: nouvelles tensions et dégradations lors du 23e samedi de mobilisation en France

Les gilets jaunes étaient de retour dans les rues en France pour un 23e samedi consécutif de contestation et un nouvel ultimatum lancé au président. Comme prévu, de nombreux heurts et dégradations ont été constatés dans les rues de la capitale française. La pression s'accentue sur les épaules d'Emmanuel Macron, dont l'annonce de nouvelles mesures à été reportée suite à l'incendie à Notre-Dame.

Environ 9600 gilets jaunes manifestaient samedi à 14H dans toute la France, dont 6700 à Paris, des chiffres en hausse par rapport à la semaine précédente, selon le ministère de l'Intérieur.

Aux environs de 16h30, 189 interpellations avaient été recensées et plus de 17.500 contrôles préventifs effectués. 122 personnes dont 4 mineurs étaient placées en garde à vue dans l'après-midi, selon le parquet de Paris. Dans un tweet, la préfecture de police a appelé les manifestants à se "désolidariser des groupes violents".

Fortes tensions

Quatre défilés étaient prévus à Paris. Deux avaient été autorisés et deux autres ont été interdits. A Paris, quelques milliers de gilets jaunes se sont regroupés à Bercy d'où une manifestation autorisée est partie vers 12h30 à destination de la place de la République. De nombreux manifestants avaient fait le déplacement de diverses régions, preuve que la capitale était bien le lieu de rassemblement principal.

La matinée s'est déroulée calmement avant que les choses ne s'enveniment. La préfecture de police de Paris a d'abord annoncé que les forces de l'ordre avaient procédé à 70 interpellations en début de la journée, principalement pour port de matériel offensif.

Une seconde manifestation autorisée a débuté en début d'après-midi, en partant de la Basilique de Saint-Denis pour arriver au quai Saint-Bernard, sur la rive gauche de la Seine. Celle-ci s'est déroulée beaucoup plus calmement que le cortège parti de Bercy.

De premières échauffourées ont éclaté en début d'après-midi près de Bastille et se sont poursuivies pendant plus de 3 heures aux abords de République par un face-à-face tendu entre manifestants et forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogènes et ont procédé à plusieurs charges devant un restaurant McDonald's, parfois munies de lanceurs de balles de défense.

Au milieu de scooters et barrières incendiés, des manifestants jetaient bouteilles et autres projectiles en direction des forces de l'ordre. Certains criaient "Suicidez-vous, suicidez-vous", alors que la police nationale est touchée par une vague de suicides sans précédent depuis le début de l'année.