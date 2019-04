Gilets jaunes: le grand débat s'arrête, la mobilisation continue

France: vingtième samedi de manifestation des gilets jaunes, notamment à Paris - 02/04/2019 Les gilets jaunes, indifférents au débat national lancé par Emmanuel Macron pour répondre aux revendications sociales de leur mouvement, ont défilé par milliers lors de leur vingtième samedi consécutif en dépit des interdictions de manifester visant à éviter les violences. « En 2025, on aura peut-être gagné », dit à l’AFP en riant Sébastien, 46 ans, préparateur automobile au chômage venu en train d’Orléans pour manifester à Paris. « On sera là tant qu’il (Emmanuel Macron) n’écoutera pas ». Depuis le début de ce mouvement le 17 novembre, le président concentre toutes les critiques pour sa politique jugée trop favorable aux Français les plus aisés.