Gilets jaunes, Jeunes pour le climat, Gang des Vieux en colère: "Le souverain, c'est le citoyen"

Gilets jaunes, Jeunes pour le climat, Gang des Vieux en colère et si tous ses mouvements de grogne citoyenne étaient les mêmes ? Le signe d’un problème majeur, d’une perte de confiance dans la politique ? Amandine Crespy, chercheuse et professeure à l’ULB nous éclaire. Pour elle, ces mouvements sont une demande citoyenne à vivre dignement plutôt qu’une réelle question de pouvoir d’achat. « Les citoyens veulent vivre dignement de leur travail, c’est clair. Et cela se comprend quand on voit le nombre de travailleurs pauvres en constante augmentation. Pour le Brexit par exemple, il y a un contexte de frustration sociale qui se reporte sur l’étranger que l’on prend pour un bouc émissaire. Or ses travailleurs étrangers contribuent bien plus à l’économie qu’ils ne prennent l’économie. Mais pour les Britanniques frustrés, il y a là un besoin de retour à une certaine souveraineté nationale. »

Le souverain, c’est le citoyen

Les Gilets jaunes et les Jeunes pour le climat sont différents mais ils ont aussi des points communs. En premier lieu, il s’agit d’exprimer une frustration et ensuite une volonté de reprendre la main sur la démocratie. « Mais il y a ce sentiment que nos représentants, nos élus confisquent le pouvoir. Que voter tous les 4 ou 5 ans et ensuite déléguer, ce n’est plus suffisant. Donc la volonté est là de protester contre la pauvreté, contre la précarité. Et puis c’est aussi une contestation de la démocratie. Le souverain, c’est le citoyen ! »

Les marches pour le climat se déroulent dans un contexte particulier. Le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux peinent à prendre leurs responsabilités, d’où le ras-le-bol des jeunes. « On ne manifeste pas contre quelque chose mais pour quelque chose, pour solliciter une action et on a l’impression que le système est bloqué et voilà pourquoi les jeunes appellent le politique à agir », explique la professeure.