"Gilets jaunes" en France : déjà 217 millions d'euros d'indemnisation suite aux violences

L’impact sur tout un pan de l’économie française des violences commises en marge de ces manifestations depuis le 17 novembre dernier est "sous-estimé" et "se fera encore sentir au second semestre 2019", malgré l’essoufflement de ce mouvement, estime ce rapport sénatorial. "Il ressort des auditions menées par le groupe de travail que les difficultés économiques subies aujourd’hui par les commerçants devraient s’accroître au courant de l’année" écrit la sénatrice "Les Républicains" des Français de l’étranger Evelyne Renaud-Garabédian, rapporteure du groupe du travail qui s’est penché sur la question.

"Des conséquences directes et indirectes"

Le rapport évoque par ailleurs les pertes d’exploitation des commerçants et artisans des centres-villes dues à ces violences à 30% en moyenne de leur chiffre d’affaires. "Un tel niveau de pertes est insoutenable", écrit Evelyne Renaud-Garabédian. "Elles sont liées à la fois aux fermetures le samedi et à la baisse de consommation, y compris les autres jours de la semaine, en raison de changements structurels d’habitude de consommation." Les conséquences sont aussi indirectes, fait-elle valoir, avec un assèchement de la trésorerie des entreprises concernées qui se traduit notamment par des difficultés pour régler cotisations sociales et impôts et par des retards ou des défauts de paiement à leurs fournisseurs".

La création d’un fonds d’indemnisation des pertes d’exploitation ?

Le groupe de travail estime aussi qu’il faudrait "contraindre l’État français à prendre ses responsabilités", via notamment la création d’un fonds d’indemnisation des pertes d’exploitation qui serait "national". Le groupe de travail considère que "la responsabilité de l’Etat doit être engagée en raison de troubles qui découlent directement de la carence de ses services".