Gilets jaunes : deux ans de confrontation et de colère

Les actes se sont enchaînés les uns aux autres, de semaine en semaine, sans interruption. Les projets de loi qui les avaient déclenchées ont bientôt été retirés. Le gouvernement français a mis un paquet de mesures sur la table, en faveur des couches les plus défavorisées de la société française. Des augmentations du revenu minimum, des suppressions fiscales, en tout près de 10 milliards d’euros d’efforts gouvernementaux. Mais rien n’y a fait, le mouvement s’est étendu et amplifié. Il s’est poursuivi avec son cortège de violences et de polémiques. Comme celles qui concernent la répression policière et ses outils, grenades assourdissantes, lacrymogènes, ses lanceurs de balles de défense qui ont éborgné plusieurs manifestants. Le débat autour de la violence proportionnelle aussi.

"Ils ont l’impression que les partis politiques ne font pas une place spécifique centrée sur cette France périphérique. On perçoit bien la préoccupation politique pour tout ce qui concerne le cœur de la machine économique et sociale. Gagner la bataille de la mondialisation, mettre la France en bonne position dans cette concurrence globale. C’est au travers des grandes métropoles et les grandes entreprises que cela se joue. Et dans ces territoires excentrés, on a, au contraire l’impression que le train de mondialisation, le train positif du développement économique lié à l’ouverture des frontières ne s’arrête pas en gare. On vivote au contraire avec des industries qui se raréfient, qui risquent de se délocaliser. […] Ils avaient l’impression de ne pas être entendus, pris en considération."

Une crise de la représentativité ?

Le mouvement des gilets jaunes est aussi, pour Vincent De Coorebyter, le symptôme d’une crise de la représentation. Une mise en cause du modèle politique et démocratique.

"Au départ, on n’avait pas fondamentalement affaire à une remise en question du système politique. Une fois qu’il y a eu satisfaction donnée aux revendications financières au sens large, on a eu un recentrage, avec un moindre nombre de militants mais une plus grande radicalité, sur une revendication politique et d’une alternative au système représentatif. A travers le référendum d’initiative citoyenne et c’est là aussi que l’on a vu se mettre en place une dynamique de démocratie directe. […] On a vu de plus en plus, lors de ces manifestations, une forme de loi de la rue. Une manière de considérer que la fraction du peuple qui descend dans la rue était le peuple authentique, celui que jusque-là on n’écoutait pas, et que ses revendications avaient une pleine et totale légitimité."

Une forme de dérive populiste

"La caractéristique fondamentale des populismes, c’est que c’est un "leader" qui prétend représenter le peuple jusque-là oublié. Et donc, on s’inscrit dans un schéma classique de représentation. […] Tandis qu’ici, ce qui est symptomatique dans le mouvement, c’est que chaque fois qu’il a été question que quelqu’un le représente, ne serait-ce que par la force des choses, il fallait envoyer une délégation auprès du Premier ministre ou à l’Elysée, il fallait bien que ce soit 5, 10 ou 15 gilets jaunes et pas 200.000 ou 2 millions qui aillent prendre langue avec l’exécutif, chaque fois qu’il était question que quelqu’un les représente, toutes les personnes qui se sont proposées se sont fait casser. […] C’est là que je parle d’une dynamique de type à la fois de démocratie directe et de type individualiste. Il y a là manifestement un certain nombre de personnes pour qui seule leur parole compte. Je pense qu’on a là une dynamique sociologique qui est vouée peut-être à s’étendre, parce que sa base est ce qu’on appelle l’individualisme. Ce qui est une dynamique fondamentale dans nos sociétés."