Gilets jaunes: des manifestants entrent par effraction dans un ministère français

Par mesure de précaution, Benjamin Griveaux et ses collaborateurs ont alors été évacués très rapidement par l'arrière du ministère. Pendant ce temps là, les individus ayant fait irruption dans la cour du bâtiment ont vandalisé deux voitures et brisé quelques vitres, avant de repartir quelques minutes plus tard.

Le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, qui travaille également dans ce ministère, a publié sur Twitter des photos qui montrent les stigmates de cette intrusion violente.