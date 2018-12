"Acte IV" pour les gilets jaunes en France ce samedi. Selon le ministère français de l'Interieur, 31 000 personnes manifestent dans l'Hexagone (c'est 5000 de moins que la semaine dernière), dont 8000 à Paris. On dénombre 700 interpellations au niveau national. Des chiffres qui devraient encore grimper: on observe d'autres interpellations sur les images vidéos des chaînes d'info en continue. Selon France Info, trente personnes ont été blessées dont trois parmi les forces de l'ordre à Paris, aujourd'hui, lors des manifestations des gilets jaunes. La tension est montée d'un cran cette après-midi Des gaz lacrymogènes aux abords des Champs-Elysées, le Drugstore de Publicis de l'avenue attaqué, des vitrines brisées avenue de Friedland, une barricade enflammée sur les Grands-Boulevards où les véhicules blindés de la gendarme ont été déployés... La tension est clairement montée d'un cran cette après-midi après une matinée relativement calme.

Sur les Champs-Élysées, vers 14h40, une journaliste de France Info mentionnait plusieurs affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants. Il était fait usage de gaz lacrymogènes et bombes assourdissantes. Certains gilets jaunes se protégeaient derrière des planches en bois destinées à la base à couvrir les devantures des magasins. Par après, un autre journaliste a raconté avoir vu des gilets jaunes remettre ces planches contre les magasins. Le feu à un magasin sur les Champs-Élysées Peu après 14h, des manifestants, certains vêtus de gilets jaunes, ont tenté d'incendier la façade du Drugstore Publicis situé en haut des Champs-Elysées à Paris. Ces personnes ont mis le feu à des sapins qu'ils ont placés contre la façade dont plusieurs protections en bois ont été arrachées. Quelques-uns sont rentrés dans le Drugstore avant que les forces de l'ordre ne repoussent quelques dizaines de manifestants à l'aide de grenades lacrymogènes. Une jeune femme blessée à la tête en face du Drugstore a été évacuée. Non loin des Champs-Élysées, deux photoreporters du Parisien ont été touchés par des tirs de Flash-Ball, indique un rédacteur en chef du journal sur Twitter.

Des échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre ont émaillé samedi les rassemblements du mouvement populaire des "gilets jaunes" dans le centre de Paris, placé sous haute sécurité. Une barricade a aussi été incendiée. Vers 13h15, on pouvait voir sur des images diffusées par France Info des manifestants amasser des poubelles, des végétaux et du mobilier urbain. Les policiers et les pompiers se dirigeaient vers ce rassemblement pour tenter de disperser la foule et d'éteindre le feu. A 14h, une autre manifestation a démarré, place de la Nation: la marche pour le Climat. Plusieurs milliers de personnes y prennent part. L'itinéraire a été modifié pour éviter les heurts entre gilets jaunes et "gilets verts". Deux périmètres de sécurité à surveiller: ça donnera évidemment plus de travail aux forces de l'ordre présentes à Paris depuis ce matin.

Rien qu'à Paris, les policiers français ont procédé à 581 interpellations et 423 personnes ont été arrêtées jusqu'ici. Le motif invoqué par la préfecture de police pour ces mesures est dans la plupart des cas une "participation à un groupement en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destruction". Pour Laurent Nuñez, le secrétaire d'État auprès du ministre français de l'Intérieur, ce nombre élevé d'interpellations s'explique par les nombreux contrôles effectués ce matin dans les points de passage vers le centre de Paris comme les péages et les gares. Du matériel pouvant s'avérer dangereux vu le contexte a été saisi: "Boules de pétanque, marteaux, cisailles, masques... le matériel du parfait petit casseur", a détaillé M. Nuñez.

Le Premier ministre français Edouard Philippe s'est rendu ce matin au ministère de l'Intérieur. Il est "venu faire le point sur le dispositif exceptionnel" mis en place par les autorités ce samedi. 89 000 policiers et gendarmes sont mobilisés dans tout le pays, dont 8000 à Paris. Depuis vendredi, le centre de la capitale française vit au ralenti et cela contraste avec l'habituelle animation qu'on y trouve à trois semaines des fêtes de fin d'année. De nombreux magasins ont fermé leurs portes ainsi que des bâtiments culturels et touristiques comme Le Louvre ou la Tour Eiffel. L’Arc de Triomphe, qui avait subi des dégradations samedi dernier, est cette fois bien gardé. Vers 11h45, des véhicules blindés prennent position à côté du monument, observe un de nos journalistes.

Vers 11h, les points de fixation se cristallisent aux abords des rues Tilsitt et Arsène-Houssaye, en haut des Champs-Elysées. Les CRS et les gardes mobiles ont effectué quelques mouvements de dés-encerclement. Les "gilets jaunes" sont cernés de toutes parts. Par moment, des vagues font mouvement vers les forces de l’ordre en entonnant La Marseillaise ou aux cris de "Macron démission". Néanmoins, cette nouvelle journée de mobilisation des gilets jaunes est beaucoup plus "calme" que les précédentes.

Nombreux blocages sur les autoroutes française Échangeurs bloqués, déviations, sorties obligatoires : ce matin, le réseau routier et autoroutier français connaissait de nombreux points de perturbations marquant samedi l'acte 4 de la mobilisation des "gilets jaunes".



Le dispositif de sécurité a fuité Une partie du dispositif de sécurité des forces de police prévu pour faire face à la mobilisation attendue des "gilets jaunes" s'est retrouvée sur internet. Ce document avait été diffusé à environ 2000 personnes en vue des préparatifs de ce samedi. Selon une source qui se veut rassurante, cette note ne concerne "qu'une partie du dispositif, en l'occurrence les équipes les plus légères et les plus mobiles qui ont vocation à rayonner rapidement sur l'ensemble du territoire". "Il a été tenu compte" de cette fuite "dans le déploiement du dispositif", a-t-elle poursuivi, la jugeant "inacceptable". Le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête.