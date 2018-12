Mais globalement, la situation a été mieux maîtrisée que samedi dernier. Il faut dire que les autorités s'étaient préparées pour encadrer au mieux les manifestants. 89 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés dans tout le pays. À Paris, ils étaient 8 000 et ils ont changé de stratégie pour limiter les débordements.

125 000 manifestants dans tout le pays (selon le ministère français de l'Intérieur). 8 000 à Paris... Le quatrième samedi de mobilisation des gilets jaunes, un mouvement populaire aux revendications multiples, a connu des épisodes violents: des affrontements, des pillages, du vandalisme. On compte même 118 manifestants blessés et 17 du côté des forces de l'ordre.

À Paris, 8 000 gendarmes et policiers ont appliqué une nouvelle stratégie pour limiter les débordements. - © LUCAS BARIOULET - AFP

La police a réalisé des contrôles à des points de passage vers le centre de Paris comme les péages et les gares. Du matériel pouvant s'avérer dangereux a été saisi: boules de pétanques, marteaux, cisailles, mais aussi battes de base-ball et cocktails Molotov.

3. Des véhicules blindés. Treize véhicules blindés de la gendarmerie permettaient de dégager rapidement les barrages et les barricades installées par les manifestants.

2. Des unité mobiles plus réactives. Les casseurs avaient une marge de manoeuvre plus limitée que la semaine passée. La police s'était organisée pour pouvoir intervenir très vite là où la situation dégénérait. Ce "dispositif fondé sur la mobilité, la réactivité, a permis de briser la dynamique des casseurs", a déclaré le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner dans la soirée.

La Tour Eiffel était fermée comme d'autres lieux touristiques, culturels et commerciaux de Paris. - © LUCAS BARIOULET - AFP

Depuis vendredi, le centre de la capitale française vit au ralenti et cela contraste avec l'habituelle animation qu'on y trouve à trois semaines des fêtes de fin d'année. De nombreux magasins ont fermé leurs portes ainsi que des bâtiments culturels et touristiques comme Le Louvre ou la Tour Eiffel.

Un document sur la sécurité a fuité

La journée commençait mal pour les forces de l'ordre. On apprenait qu'une partie du dispositif de sécurité prévu pour faire face à la mobilisation attendue des gilets jaunes s'était retrouvée sur internet. Ce document avait été diffusé à environ 2000 personnes en vue des préparatifs de ce samedi. Et quelqu'un l'a donc détourné.

Mais rien de dramatique selon une source: cette note ne concernait "qu'une partie du dispositif, en l'occurrence les équipes les plus légères et les plus mobiles qui ont vocation à rayonner rapidement sur l'ensemble du territoire". "Il a été tenu compte" de cette fuite "dans le déploiement du dispositif", a-t-elle poursuivi, la jugeant "inacceptable". Le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête.