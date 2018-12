Gilets jaunes à Paris: l'Arc de Triomphe tagué et pris d'assaut

Pour la troisième fois en moins d'un mois, les gilets jaunes français se sont réunis à Paris pour une nouvelle journée de mobilisation. Cette fois-ci, c'est à nouveau l'avenue des Champs Elysées qui est prise d'assaut par les manifestants affublés de leur chasuble fluo. En haut de la "plus belle avenue du monde", l'Arc de Triomphe est a à son tour été la cible de certains débordements. Tags, fumigènes, assaut sur la tombe du soldat inconnu, le Premier ministre français s'est dit "choqué" de la tournure des événements.

►►► À lire aussi : "Acte 3" des gilets jaunes à Paris: plus de 120 interpellations et 23 blessés dont 6 policiers

Paris est connue pour la tour Eiffel, le musée du Louvre ou encore l'Arc de Triomphe. Mais ce dernier monument n'est plus accessible aux touristes ce samedi. En cause : la nouvelle journée de mobilisation du mouvement des gilets jaunes à Paris, après celle qui a émaillé Bruxelles vendredi. Et l'un des monuments phares de la capitale française pourrait bien ne pas sortir indemne de la situation de ce week-end : l'Arc de Triomphe.