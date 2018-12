Vers 11h, les points de fixation se cristallisent aux abords des rues Tilsitt et Arsène-Houssaye, en haut des Champs-Elysées. Les CRS et les gardes mobiles ont effectué quelques mouvements de dés-encerclement. Les "gilets jaunes" sont cernés de toutes parts. Par moment, des vagues font mouvement vers les forces de l’ordre en entonnant La Marseillaise ou aux cris de "Macron démission". Néanmoins, cette nouvelle journée de mobilisation des gilets jaunes est beaucoup plus "calme" que les précédentes.

Le dispositif de sécurité a fuité

Une partie du dispositif de sécurité des forces de police prévu pour faire face à la mobilisation attendue des "gilets jaunes" a fuité sur internet. Il s'agit d'une note technique qui fait l'objet d'une large diffusion", a précisé cette source.

Selon cette même source, cette note ne concerne "qu'une partie du dispositif, en l'occurrence les équipes les plus légères et les plus mobiles qui ont vocation à rayonner rapidement sur l'ensemble du territoire". "Il a été tenu compte" de cette fuite "dans le déploiement du dispositif", a-t-elle poursuivi, la jugeant "inacceptable" et précisant que le procureur avait été saisi.