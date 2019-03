Gilets jaunes: 135 euros d'amende pour une simple inscription sur un pull

Ils manifestaient pour les "Gilets Jaunes" et ont voulu rejoindre le métro à la fin de la mobilisation avant d'être abordés par des policiers. Selon eux, les pulls qu'ils portaient étaient un signe de manifestation et ils marchaient dans une zone prohibée par la préfecture.

Refus de payer

"C'est de l'abus de pouvoir, vous vous rendez-compte pour un pull, où il y a écrit 'Oui au RIC'", proteste Jérôme au micro de franceinfo. "On n'a plus le droit de s'exprimer en France."

"On n’allait pas manifester sur les Champs-Élysées, on allait au métro, mais ils n’ont pas voulu entendre. On a même proposé d’enlever notre pull mais ils ont refusé", poursuit Béatrice.

Le couple a refusé de payer l'amende et a contacté un avocat. Le montant de l'amende venait d'être triplé en vue de l'Acte XIX des "Gilets Jaunes", en passant de 38 à 135 euros.