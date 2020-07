Ghislaine Maxwell, la riche héritière accusée d'avoir fourni des filles à Jeffrey Epstein

Remise en lumière de "l’affaire Epstein"

L’arrestation surprise de Ghislaine Maxwell est un incroyable rebondissement dans le dossier Epstein. Pour rappel, selon le bureau du procureur de Manhattan Jeffrey Epstein avait abusé sexuellement de dizaines de mineures, dont certaines âgées de 14 ans. L’homme d’affaires aurait, en outre, payé certaines de ses victimes pour qu’elles recrutent, pour lui, d’autres filles dans leur entourage.

Au total, son carnet d’adresses comptait plus de 150 noms de femmes, dont certaines étaient mineures. Mais aucun procès n’était envisageable puisque Jeffrey Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule à New York, le 10 août 2019. Une mort qui a été qualifiée officiellement de suicide et qui avait donc privé ses victimes d’un procès où d’éventuelles complicités auraient pu être découvertes.