Ghislaine Maxwell, jet-setteuse au centre de l’affaire du pédophile Epstein

Le jury du procès de la Britannique Ghislaine Maxwell, jugée à New York pour crimes sexuels, s’est retiré lundi en fin d’après-midi pour délibérer après trois semaines de débats. Les jurés devront déterminer si l’ancienne compagne et associée du financier américain Jeffrey Epstein s’est rendue coupable d’avoir fourni des jeunes filles mineures à ce dernier afin qu’il les exploite sexuellement. L’accusation a appelé lundi le jury à condamner pour crimes sexuels la mondaine britannique Ghislaine Maxwell, "une prédatrice sophistiquée qui savait très bien ce qu’elle faisait", selon la procureure. Ghislaine Maxwell, âgée de 59 ans, fait face à une très longue peine de prison si le jury, qui devrait se retirer lundi soir pour délibérer, la reconnaît coupable d’avoir fourni des jeunes filles mineures à Jeffrey Epstein, un financier multimillionnaire de la jet-set américaine, afin qu’il les exploite sexuellement. "Il est temps qu’elle rende des comptes", a lancé la procureure Alison Moe lors de son réquisitoire, au dernier jour d’un procès de trois semaines. Selon la procureure, Ghislaine Maxwell était "la clé" du système mis en place par Jeffrey Epstein pour recruter de jeunes filles qu’il abusait sexuellement. "Ils menaient ensemble leurs méfaits", a lancé la procureure au jury. Depuis le début des audiences le 29 novembre, les procureurs ont cherché à dépeindre cette Britannique, qui possède également les nationalités américaine et française, comme la complice entre 1994 et 2004 de Jeffrey Epstein, qui s’est lui suicidé en prison deux ans auparavant, dans l’attente de son propre procès.

La confidente accusée d’être l’organisatrice

Ghislaine Maxwell a été arrêtée par le FBI en juillet de l’année dernière, près d’un an après le décès de Jeffrey Epstein dans sa cellule de la prison de New York. La riche héritière, membre de la jet-set, était recherchée depuis plusieurs mois, jusqu’à ce jour où la police fédérale a débarqué à Bradford, dans le New-Hampshire aux Etats-Unis, endroit où elle tentait de passer inaperçue. Ghislaine Maxwell nie tout, mais les charges contre elles sont lourdes. Ghislaine Maxwell n’a sans doute jamais imaginé un tel "coup du sort". Fille du magnat britannique de la presse, Robert Maxwell marié à la française, Elisabeth Meynard, elle est née en France, et possède les nationalités française, britannique et puis, plus tard, américaine. Parmi ses 8 enfants, c’est à Ghislaine que le milliardaire britannique va réserver son affection, donnant son prénom à son yacht personnel, Lady Ghislaine. Sa vie va basculer lorsqu’elle a 30 ans. Son père, criblé de dettes, décède dans des circonstances troubles, tombant de son yacht. Elle va s’exiler aux Etats-Unis, où elle se fond dans la jet-set américaine que son père lui a appris à connaître.

Ghislaine Maxwell n’a sans doute jamais imaginé un tel "coup du sort". Fille du magnat britannique de la presse, Robert Maxwell marié à la française, Elisabeth Meynard, elle est née en France, et possède les nationalités française, britannique et puis, plus tard, américaine. Parmi ses 8 enfants, c’est à Ghislaine que le milliardaire britannique va réserver son affection, donnant son prénom à son yacht personnel, Lady Ghislaine. Sa vie va basculer lorsqu’elle a 30 ans. Son père, criblé de dettes, décède dans des circonstances troubles, tombant de son yacht. Elle va s’exiler aux Etats-Unis, où elle se fond dans la jet-set américaine que son père lui a appris à connaître.

2 images La procureure de New York, Audrey Strauss, détaille à la presse les chefs d’accusations contre Ghislaine Maxwell, au lendemain de son arrestation en juillet 2020. © Tous droits réservés

Son existence alors se déroule entre fêtes, voyages et rencontres dans le monde des célébrités et des grandes fortunes. Son audace et son caractère sans limites vont la rendre incontournable dans ce monde de privilégiés. C’est là qu’elle va rencontrer Jeffrey Epstein, milliardaire, qui, lui, cherche à intégrer ce club de riches et de stars. Après une courte idylle, Ghislaine Maxwell deviendra son assistante et sa confidente, lui ouvrant son carnet d’adresses. La justice américaine s’intéresse aujourd’hui particulièrement à cette période de sa vie, entre 1991 et 1997, une période pendant laquelle elle aurait organisé et participé aux frasques pédophiles de son ex-compagnon.