Ghana: Janet Adu, "présidente" des bidonvilles, la voix des sans-voix

La capitale du Ghana, Accra, compte près de 265 bidonvilles, dans lesquels s’entassent parfois plusieurs dizaines de milliers de personnes. Une situation due à l’essor économique et démographique du pays, qui a poussé de nombreux habitants à l’exode rural pour chercher l’eldorado dans la capitale. Mais les autorités n’ont pas pu suivre. Janet Adu, élue présidente des bidonvilles en 2016, tente changer la situation.

Janet Adu ne réside pas au Jubilee House, le palais présidentiel ghanéen. Mais tout comme Nana Akuffo-Ado, le chef de l’État en exercice, la cinquantenaire a été élue en 2016. Son titre : "présidente" des bidonvilles. Rien qu’à Accra, la capitale du pays, quelque 265 campements de fortune, qui peuvent parfois contenir plusieurs milliers de personnes, ont été répertoriés. A Agbobloshie, où se trouve la plus grande décharge de déchets électroniques au monde, 100 000 personnes s’entassent dans des baraques de fortune. L’air y est vicié par des épaisses colonnes de fumée noire, les conditions d’hygiène y sont déplorables.

C’est la voix de ces sans-voix que Janet Adu ambitionne de représenter. La cinquantenaire réside à Ashaiman, une ville située l’est d’Accra. Comme de nombreuses personnes qui vivent dans les bidonvilles, Janet n’est pas originaire de la capitale. Née dans l’ouest du pays, elle doit rapidement quitter l’école. "Mes parents, des fermiers de cacao, n’avaient plus les moyens de payer", confie-t-elle.

Elle rencontre celui qui deviendra plus tard son mari et ils s’installent à Ashaiman. Depuis 1987, elle habite une petite baraque en bois qu’elle a construite elle-même. Autour d'elle, des constructions en tôle, et quelques brebis et poules qui déambulent. Les conditions de vie sont précaires. Même si les habitants ont accès à l’eau et à l’électricité, l’augmentation démographique a créé des tensions sur le réseau.

"Quand il y a un départ de feu ici, toutes les habitations partent en fumée et c’est très difficile de l’arrêter. Les constructions en bois s’enflamment très vite et les pompiers ont du mal à venir à cause des petites routes", avance-t-elle.