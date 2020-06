Gestion politique de la crise COVID-19: de multiples plaintes en justice en Europe

Un collectif de familles et de proches de victimes du COVID-19 a déposé une cinquantaine de plaintes au parquet de Bergame. Le comité " Vérité et justice pour les victimes du COVID-19 " s’est constitué sur Facebook et regroupe pas moins de 55.000 membres. Il s’agit de la première " class action " introduite en Italie en rapport avec la gestion de la pandémie.

Les représentants ont glissé devant la justice les dossiers de quelques membres. Des dossiers emblématiques des situations rencontrées par ces habitants de Lombardie. La région la plus touchée par le nouveau coronavirus en Italie avec quelques 16.000 victimes sur les 34.000 que l’Italie a dû déplorer à ce jour.