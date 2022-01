Gérer le Covid-19 comme une grippe: le gouvernement Sanchez est-il visionnaire ou (trop) téméraire ?

Pour le moment, aucun calendrier précis n’est établi mais selon le projet des autorités, à l’issue de l’actuelle sixième vague qui s’abat sur l’Espagne, il n’y aura plus de suivi exhaustif de l’épidémie. On ne comptera plus le nombre de cas positifs chaque jour. " Avec l’apparition d’Omicron, cette comptabilité des positifs sert très peu, parce que le Covid est devenu ces dernières semaines, une maladie extrêmement répandue en Espagne " approuve Félix del Ojo, médecin urgentiste à Almeria.

Dans le plan de l’exécutif, toujours en cours d’élaboration, ce sont les médecins de famille et les infirmiers dans les hôpitaux qui devront évaluer l’avancée du virus. Comme pour l’épidémie saisonnière de grippe, un système d’échantillon représentatif sera mis en place. Il y aura donc moins de tests : fini les PCR ou les antigènes au moindre symptôme.

En envisageant un début de sortie de crise et une stratégie différente vis-à-vis du virus, une question d’ordre philosophique se pose désormais : si l’on accepte de traiter le coronavirus comme une grippe, combien de morts Covid la société est-elle prête à accepter chaque année ? Avant 2020, la grippe faisait en Espagne près de 15.000 morts chaque année.

L’une des trois plus grandes associations de médecins généralistes, la Semfyc, abonde dans le sens du gouvernement et veut même aller plus loin en appelant à la fin de la situation d’exception. Ces soignants proposent la suppression du masque, des quarantaines et des restrictions.

En d’autres termes, puisque la population est presque entièrement vaccinée et qu’Omicron est beaucoup moins létal, il s’agit de laisser circuler le virus pour alléger la charge de travail des centres médicaux et permettre à l’économie de repartir.