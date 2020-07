Gérald Darmanin, Eric Dupond-Moretti: le casting du nouveau gouvernement français, "une grande claque pour les féministes"

L’annonce du nouveau gouvernement français du Premier ministre Jean Castex ce lundi 6 juillet a créé la surprise.

Plus particulièrement, les nominations de Gérald Darmanin, visé par une plainte pour viol, au ministère de l'Intérieur et d'Éric Dupond-Moretti, ennemi juré de MeToo et de la loi contre le harcèlement de rue, à celui de la Justice, sont "une formidable claque qu'Emmanuel Macron lance au visage de toutes celles et ceux qui se sont mobilisés contre les violences sexuelles et sexistes", a réagi mardi 7 juillet sur franceinfo Laurence Rossignol, sénatrice socialiste de l'Oise, ancienne ministre déléguée à la famille, l'enfance et aux droits des femmes et présidente de l'Assemblée des Femmes. "C'est un très gros problème, parce qu'a minima ces deux hommes n'ont aucun engagement sur ces sujets."

Le président Emmanuel Macron avait pourtant fait de l’égalité entre les femmes et les hommes "la grande cause de son quinquennat". En 2017, ses "trois priorités" pour les cinq prochaines années comptaient "l’éducation et le combat culturel en faveur de l’égalité", un "meilleur accompagnement des victimes" et un "renforcement de l’arsenal répressif".

La déception est donc d'autant plus grande aujourd'hui, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux.