George Soros "personnalité de l'année 2018" pour le Financial Times

Le milliardaire-philanthrope George Soros a été désigné "personnalité de l'année 2018" par le Financial Times, a annoncé le quotidien britannique mercredi.

"Le choix de la 'personnalité de l'année' par le Financial Times est habituellement un reflet des accomplissements. Dans le cas de M. Soros, cette année, sa sélection est aussi à propos des valeurs qu'il représente", a précisé le journal.

A 88 ans, George Soros y est décrit comme le "père de l'industrie des fonds spéculatifs", mais également comme le "porte-drapeau de la démocratie libérale et d'une société ouverte" qui a "utilisé sa philanthropie pour combattre l'autoritarisme, le racisme, et l'intolérance".

Bouc-émissaire des partisans de théories du complot

Originaire de Hongrie, le milliardaire, célèbre dans le monde de la finance pour son attaque spéclative contre la livre sterling en 1992, est devenu un bouc-émissaire des nationalistes et des partisans de théories du complot, en Europe et aux États-Unis, qui l'accusent notamment de soutenir l'immigration illégale via son action humanitaire.

En Europe, sa fondation a transféré en août son siège de Budapest à Berlin après l'adoption par le gouvernement de Viktor Orban d'un ensemble de lois intitulé "Stop Soros".

Aux États-Unis, le président Donald Trump a aussi accusé le milliardaire, grand donateur des démocrates, de financer les manifestants contre la confirmation à la Cour suprême du juge Brett Kavanaugh.

En octobre il avait été la cible, comme d'autres opposants au président américain, d'un engin explosif découvert dans sa boîte aux lettres.