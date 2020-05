George Floyd ne serait pas mort d'étouffement selon les médecins légistes, la famille demande sa propre autopsie

La famille de George Floyd, l’Afro-américain de 46 ans mort lundi juste après son arrestation, veut faire mener sa propre autopsie sur le corps de la victime, ont annoncé ses avocats samedi. La famille n’a pas confiance dans les conclusions des médecins légistes désignés par la justice, qui ne concluent pas à une mort par étouffement, mais par "une combinaison de facteurs".

►►► Mort de George Floyd : le racisme dans la police américaine

George Floyd est mort après son interpellation par un policier blanc, Derek Chauvin, qui a maintenu pendant 8 minutes et 46 secondes son genou sur le cou du quadragénaire. Sa mort, filmée, a provoqué des émeutes et une flambée de colère à l’encontre des violences policières dont sont victimes les Afro-américains.

Une mort due à "une combinaison de facteurs" selon les médecins légistes

Les médecins légistes n’attribuent pas la mort à l’étouffement mais à une combinaison de facteurs. Ils évoquent ainsi des problèmes de santé dont souffrait la victime, associés à une consommation de drogues et à l’altercation avec la police.

La famille de la victime, qui rejette ces conclusions, s’est attaché les services de Michael Baden, un médecin légiste vedette aux Etats-Unis. Agé de 85 ans, l’expert a été le responsable de l’institut médico-légal de New York à la fin des années 70 et a pratiqué, au cours de sa carrière, plus de 20.000 autopsies, selon la biographie postée sur son site officiel.