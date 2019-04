Génocide des Tutsis au Rwanda: un militaire belge se souvient

Aujourd'hui, le Rwanda se souvient, 25 ans après du génocide des Tutsis. A l'époque, des militaires belges sont présents sur place. Dix d'entre eux, des para-commandos, seront massacrés. Jean Lou Denblijven, lui était officier de réserve.

Jean Lou Denblijven était officier de réserver en poste au Rwanda il y a 25 ans. Il était, avec d'autres, chargé d'organiser l'évacuation des ressortissants belges depuis l'aéroport. Aujourd'hui encore, il a encore des souvenirs traumatisants. "Ce n'est même pas une question d'avoir honte ou d'être fier en disant un homme ne pleure pas, surtout pas un miliaire. Ici encore à Kigali, quand je roule, il y a des endroits que j'évite".

A l'époque, les casques bleus de l'ONU sont présents sur place. Après le massacre de dix d'entre eux, des para-commandos, les casques bleus sont chargés d'organiser le rapatriement des ressortissants belges. "Il y avait vraiment un tri devant l'aéroport", explique Jen Lou Denblijven. "On repoussait des gens sur des barrières où on débitait des gens à la machette".

Parmi les exfiltrés, Jean Lou Denblijven a fait passé un couple rwandais dont la femme était enceinte. "Un jour, dans un magasin de Kigali, il y a un grand gaillard de 20 ans qui me tape sur l'épaule et me dit: "merci de m'avoir sauvé", je dis alors:"c'est de la blague, c'est pas possible", il me dit "oui j'étais dans le ventre de ma mère".

Aujourd'hui, Jean Lou Denblijven a fait le choix de rester au Rwanda. Il vit encore à Kigali avec sa femme rwandaise et leurs deux enfants.