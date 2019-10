"Génocide arménien": la reconnaissance américaine n'a "aucune valeur", indique Erdogan

La Chambre des représentants des Etats-Unis a reconnu formellement mardi le "génocide arménien", lors d'un vote symbolique inédit qui a suscité la colère de la Turquie au moment où les relations américano-turques sont déjà soumises à rude épreuve. Ankara a d'ailleurs convoqué l'ambassadeur américain, David Satterfield, au ministère des Affaires étrangères.

C'est la première fois qu'une telle résolution est adoptée en séance plénière d'une des chambres du Congrès à Washington.

Appelant à "commémorer le génocide arménien", à "rejeter les tentatives (...) d'associer le gouvernement américain à la négation du génocide arménien" et à éduquer sur ces faits, ce texte non-contraignant a été adopté par l'écrasante majorité de 405 voix sur 435, avec une rare union entre démocrates et républicains, et seulement onze voix contre.

Le résultat du vote a été accueilli par des applaudissements dans l'hémicycle.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré mercredi que la reconnaissance du "génocide arménien" n'avait "aucune valeur" pour Ankara. "Je m'adresse au public américain et au reste du monde: cette mesure n'a aucune valeur, nous ne la reconnaissons pas", a déclaré M. Erdogan lors d'un discours devant les députés de son parti à Ankara.

Un "acte politique dénué de sens"

La Turquie avait déjà réagi mardi, immédiatement après avoir entendu la nouvelle, par la voix de son ministère des Affaires étrangères en "condamnant fortement" un "acte politique dénué de sens", ayant pour "seuls destinataires le lobby arménien et les groupes anti-turcs".

De son côté, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a "salué le vote historique du Congrès américain reconnaissant le génocide arménien", jugeant que cette résolution "est un pas audacieux vers la vérité et la justice historique qui offre également un réconfort à des millions de descendants des survivants du génocide arménien", a-t-il tweeté.

Il a également fait part de son "admiration pour des générations d'Arméniens et d'Américains d'origine arménienne, dont l'activisme désintéressé et la persévérance ont été le moteur et l'inspiration derrière le vote historique d'aujourd'hui". "#Jamais plus!", a encore écrit M. Pashinyan.

Le génocide arménien est reconnu par une trentaine de pays et la communauté des historiens. Selon les estimations, entre 1,2 million et 1,5 million d’Arméniens ont été tués pendant la Première Guerre mondiale par les troupes de l'Empire ottoman, alors allié à Allemagne et à l'Autriche-Hongrie.

Des massacres réciproques sur fond de guerre civile selon la Turquie

Mais la Turquie refuse l'utilisation du terme "génocide", évoquant des massacres réciproques sur fond de guerre civile et de famine ayant fait des centaines de milliers de morts dans les deux camps.

"Trop souvent, de manière tragique, la réalité de ce crime abominable a été niée. Aujourd'hui, nous disons clairement, dans cet hémicycle, afin que ce soit gravé dans le marbre des annales du Congrès: les actes barbares commis contre le peuple arménien constituent un génocide", a lancé la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi.