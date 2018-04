Genève: la Belgique participe à la conférence des donateurs au bénéfice de la RDC

Une conférence internationale des donateurs au bénéfice de la République Démocratique du Congo (RDC) a lieu ce vendredi à Genève, sous l'égide des Nations-Unies. Objectif : récolter 1,6 milliard de dollars pour venir en aide aux 13 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire d'urgence au Congo. La Belgique y participe, malgré ses relations diplomatiques actuellement difficiles avec la RDC.

La RDC nie toute crise, elle sera donc la grande absente à cette conférence. Pour le représentant belge à cette conférence, le ministre Open Vld de la Coopération au développement Alexander De Croo, "cette conférence humanitaire n'a qu'un seul but, on essaie d'aider la population congolaise le plus possible. Naturellement le fait que le gouvernement congolais a décidé de ne pas y participer est clairement un mauvais signal, mais nous resterons aux côtés de la population congolaise qui est dans une situation très, très pénible. Et nous continuerons à les supporter. La Belgique joue un rôle très important. L'année passée, nous avons déboursé 17 millions d'euros, nous étions, en chiffres absolus, le quatrième pays donateur au Congo. Et l'année prochaine nous ferons plus que 25 millions d'euros. Ce qui est vraiment nécessaire aujourd'hui, puisque à peine 55 % des besoins humanitaires sont financés. On essaie d'aider des gens, on ne fait pas de la politique. Mais naturellement, les raisons de la crise humanitaire c'est l'insécurité, c'est la violence. Naturellement si la situation politique au Congo se stabilisait, on n'aurait pas autant de besoins humanitaires".