GB : le Parti du Brexit de Nigel Farage vise un premier siège au Parlement

Le Brexit Party largement en tête des élections européennes au Royaume-Uni - Extrait de Soir... Des élections européennes aussi avec plusieurs enseignements: pour la première fois, droite et gauche ne sont plus majoritaires au Parlement européen Un déclin au profit de l'extrême droite, des libéraux et des écologistes. Les populistes et les nationalistes ne submergent pas le parlement européen. Mais ils dominent quelques grands pays. Les eurosceptiques devraient occuper un quart des sièges de l'hémicycle européen, parmi eux, ceux du Brexit Party. Au Royaume-Uni c'est peu dire que le scrutin s'est déroulé dans un contexte étrange puisque le pays devait à cette date avoir déjà quitté l¿Union européenne. La campagne, courte et désorganisée, a été centrée autour de ce sujet. Et c'est le Brexit Party arrive largement en tête avec 32% des voix.